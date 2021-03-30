В Евросоюзе предупредили о сближении России и Китая для противостояния Западу

Россия и Китай объединяют силы, чтобы противостоять западному миру, сближение двух стран основано на отвержении демократических ценностей и противодействии вмешательству в свои внутренние дела. Об этом сообщил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель 29 марта. Его цитирует дипломатическая служба Европейского союза.

Обе страны хотят усилить экономическую независимость от западных государств, указал европейский дипломат.

“Москва и Пекин используют очень похожий язык, говоря о Западе или США. Но мы должны внимательно проанализировать, что ими движет. Экономически две страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не идут вместе, Китай имеет явное преимущество”, – отметил дипломат.

Одной из ключевых тем сотрудничества Китая и России является энергетика, считает Боррель.

“Китаю нужны нефть и газ, которые он импортирует, в том числе из России. Москва стремится диверсифицировать экспорт энергоресурсов за пределы ЕС, учитывая напряженность в наших отношениях. Но сделать это будет нелегко и не быстро, учитывая огромные инвестиции в инфраструктуру, необходимые для диверсификации”, – пояснил глава европейской дипломатии.

Он также описал стратегию поведения Евросоюза по отношению с двумя странами.

“С Китаем мы должны придерживаться концепции “партнер, конкурент, соперник”. Интересно отметить, что США теперь используют аналогичную риторику, говоря о подходе к Китаю. Что касается России, мы должны “давить, сдерживать и вступать в бой”, – подчеркнул Боррель.

Однако КНР обладает явным преимуществом перед РФ, добавил он. Россия никогда не являлась экономическим соперником или крупным торговым партнером Запада, Китай же представляет собой вторую экономику мира и является важным партнером ЕС и США, заключил Боррель.

Если Россия и Китай продолжат объединять силы, чтобы противостоять Западу, будущий геополитический ландшафт многополярного мира будет непрост, сказано в резюме выступления Борреля.

В МИД РФ говорили о готовности России к разрыву отношений с Евросоюзом, если это произойдет по инициативе ЕС. Глава ведомства Сергей Лавров в интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву заявил, что Россия готова разорвать отношения с ЕС. Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что слова Лаврова в СМИ подали “вне контекста”. По словам Пескова, “смысл-то как раз заключается в том, что мы не хотим этого, мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да, мы будем готовы”.

В МИД Германии назвали заявление Лаврова обескураживающим и непонятным. По словам представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, РФ таким образом дает понять, что не готова к взаимовыгодному сотрудничеству и диалогу.

Отношения России и Евросоюза ухудшились в 2014 году, после того как РФ оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе. Против РФ действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – индивидуальные санкции против отдельных лиц и субъектов хозяйственной деятельности РФ (их действие истекает 15 сентября 2021 года), а также запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действует до 23 июня 2021 года).

2 марта ЕС ввел санкции против России из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

22 марта президент Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора назвал президенту РФ Владимиру Путину условия для улучшения отношений между ЕС и Россией. В частности – выполнение РФ Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе, прекращение гибридных и кибератак на государства – члены ЕС и соблюдение прав человека. Мишель повторил Путину призыв ЕС освободить Навального и провести прозрачное расследование покушения на него.

В Кремле заявили, что “неудовлетворительное” состояние отношений между ЕС и РФ сложилось “из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров”.

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