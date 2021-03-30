 

Хомчак оценил вероятность нападения с белорусского направления

30.03.2021, 8:48, Новости дня
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак не считает вероятным наступление России с белорусского направления. Об этом он говорил в интервью главному редактору интернет-издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

“Они говорят о том, что там якобы просто учения. А мы, если что, готовы к тому, что с белорусской границы в нашу сторону может идти наступление?” – спросила Бацман о скоплении белорусско-российских войск на границе Украины с Беларусью.

“Для того, чтобы шло наступление, надо цель иметь. Кто будет наступать, с какой целью и как он потом будет содержать те территории?” – ответил Хомчак. 

Главнокомандующий ВСУ добавил, что в российской армии сегодня тоже не все готовы идти за пределы своего государства и просто погибать. “Там люди тоже хотят жить”, – сказал он.

Хомчак подчеркнул, что не хочет рассказывать все, что сегодня готовится в Вооруженных силах, потому что врагу сейчас “не надо тратить деньги на разведку” – достаточно мониторить и анализировать интернет. Но, по словам генерал-полковника, специалисты Генштаба ВСУ просчитывают все сценарии возможного поведения России, реальные и нет.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

В феврале этого года эстонская разведка предупредила о реальной угрозе вторжения России в Украину и страны Балтии через Беларусь. В отчете спецслужбы говорилось, что Беларусь в результате политического кризиса 2020 года стала “военным округом России”, и правительство Александра Лукашенко все больше будет зависеть от поддержки России, в том числе в военной сфере.

В сентябре прошлого года прошли тактические учения “Славянское братство 2020”, в которых участвовали российские и белорусские военные. Всего было задействовано до 1500 военнослужащих и свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. Следующие крупные российско-белорусские военные учения “Запад” должны пройти в этом году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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