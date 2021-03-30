 

“Танго вдвоем танцуют”. Песков пожаловался на отсутствие реакции США на инициативу Путина

30.03.2021, 8:48, Новости дня
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Вашингтон оставил без ответа инициативу президента РФ Владимира Путина о разговоре с президентом США Джо Байденом. Об этом спикер главы Кремля Дмитрий Песков сообщил изданию “Аргументы и факты” в интервью, которое было опубликовано 30 марта.

Речь об этом зашла при обсуждении реакции Путина на озвученное Байденом мнение, что президент РФ является “убийцей”.

“Это, конечно, оскорбительное заявление, абсолютно беспрецедентное. Но президент [Путин] в ответ пожелал Байдену здоровья, пожелал, как мне показалось, достаточно искренне. Здоровье никому не помешает. Но суть его реакции сводится к инициативе о разговоре, которая осталась без ответа со стороны американцев”, – сказал Песков.

По словам спикера главы Кремля, “сейчас главное – не дать отношениям скатываться дальше по наклонной”.

“И так очень много вреда им было нанесено, их надо как-то реанимировать. Поэтому нужно начать говорить. С учетом нынешнего беспрецедентного обострения в двусторонних отношениях народам и России, и Америки было бы интересно понять, о чем и как говорят президенты. И президент сказал, что он открыт для такого общения. Но здесь ведь невозможно принимать решение за вторую сторону. Танго вдвоем танцуют”, – объяснил Песков.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

В день публикации интервью Байдена МИД России вызвало своего посла в США для консультаций в Москву. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности. 

В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни “будет очень занят”, телефонный разговор между президентами двух стран так и не состоялся.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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