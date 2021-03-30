«Немеет палец»: Сестра Жанны Фриске обнаружила у себя серьезные проблемы со здоровьем

Родная сестра покойной российской певицы Жанны Фриске пожаловалась на проблемы со здоровьем. Наталья Фриске пояснила своим подписчикам в Instagram, что у нее часто немеет средний палец на правой руке, поэтому она обратилась к доктору.

Ранее Наталья Фриске из-за болей в коленях и спине посещала хирурга. После обследования тот обнаружил у нее плоскостопие. Во взрослом возрасте этот недуг не лечится, но облегчить себе страдания можно при помощи специальных ортопедических стелек. Впоследствии оказалось, что это еще не все болячки, которые есть у сестры Жанны Фриске.

Самая странная проблема со здоровьем заключается в том, что на правой руке у Натальи Фриске часто белеет средний палец. Она даже показала его на фотографии. Сейчас сестра Жанны Фриске готовится к процедуре МРТ, также ей предстоит посетить мануального терапевта, чтобы узнать свой диагноз.

Стоит напомнить, что Жанна Фриске страдала от рака мозга. Скончалась она в июне 2015 года, последние три месяца жизни певица провела в коме.

Источник: ytro.ru