Страдавшая от анорексии Яна Чурикова могла уступить место ведущей «Фабрики звезд» Марии Мироновой
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Российская телеведущая Яна Чурикова призналась, что на первой «Фабрике звезд» вместо нее могла появиться актриса Мария Миронова. Они обе проходили отбор на роль ведущей шоу, в то время Чурикова страдала от анорексии и потери памяти.
В новом выпуске YouTube-шоу «Вписка» гостьей стала телеведущая Яна Чурикова. Она вспомнила времена, когда на телеэкранах выходило популярное шоу «Фабрика звезд», а также пояснила о проблемах со здоровьем. В тот период Чурикова была очень худой, поскольку страдала от анорексии. На фоне этого недуга у нее ухудшилась память, а реальность знаменитость воспринимала абстрактно. Однажды ведущая даже забыла фамилии участников шоу, когда шел прямой эфир.
На роль ведущей «Фабрики звезд» отбиралось множество людей. Яне Чуриковой пришлось конкурировать даже с актрисой Марией Мироновой. Но благодаря импровизации она все же обошла всех претендентов. По мнению Чуриковой, сегодня настоящего успеха на сцене смогли добиться Темникова, Гагарина и Тимати, все они являются бывшими участниками «Фабрики».
Источник: www.starhit.ru
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