Страдавшая от анорексии Яна Чурикова могла уступить место ведущей «Фабрики звезд» Марии Мироновой

Российская телеведущая Яна Чурикова призналась, что на первой «Фабрике звезд» вместо нее могла появиться актриса Мария Миронова. Они обе проходили отбор на роль ведущей шоу, в то время Чурикова страдала от анорексии и потери памяти.

В новом выпуске YouTube-шоу «Вписка» гостьей стала телеведущая Яна Чурикова. Она вспомнила времена, когда на телеэкранах выходило популярное шоу «Фабрика звезд», а также пояснила о проблемах со здоровьем. В тот период Чурикова была очень худой, поскольку страдала от анорексии. На фоне этого недуга у нее ухудшилась память, а реальность знаменитость воспринимала абстрактно. Однажды ведущая даже забыла фамилии участников шоу, когда шел прямой эфир.

На роль ведущей «Фабрики звезд» отбиралось множество людей. Яне Чуриковой пришлось конкурировать даже с актрисой Марией Мироновой. Но благодаря импровизации она все же обошла всех претендентов. По мнению Чуриковой, сегодня настоящего успеха на сцене смогли добиться Темникова, Гагарина и Тимати, все они являются бывшими участниками «Фабрики».

Источник: www.starhit.ru