 

Страдавшая от анорексии Яна Чурикова могла уступить место ведущей «Фабрики звезд» Марии Мироновой

30.03.2021, 8:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская телеведущая Яна Чурикова призналась, что на первой «Фабрике звезд» вместо нее могла появиться актриса Мария Миронова. Они обе проходили отбор на роль ведущей шоу, в то время Чурикова страдала от анорексии и потери памяти.
В новом выпуске YouTube-шоу «Вписка» гостьей стала телеведущая Яна Чурикова. Она вспомнила времена, когда на телеэкранах выходило популярное шоу «Фабрика звезд», а также пояснила о проблемах со здоровьем. В тот период Чурикова была очень худой, поскольку страдала от анорексии. На фоне этого недуга у нее ухудшилась память, а реальность знаменитость воспринимала абстрактно. Однажды ведущая даже забыла фамилии участников шоу, когда шел прямой эфир.

На роль ведущей «Фабрики звезд» отбиралось множество людей. Яне Чуриковой пришлось конкурировать даже с актрисой Марией Мироновой. Но благодаря импровизации она все же обошла всех претендентов. По мнению Чуриковой, сегодня настоящего успеха на сцене смогли добиться Темникова, Гагарина и Тимати, все они являются бывшими участниками «Фабрики».

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / «Сорян, Джига все реально схавал»: Оксана Самойлова и Тимати устроили публичную переписку

15.09 / «Особь женского пола»: Агата Муцениеце высказалась о Мирославе Карпович

30.07 / Российского моряка заподозрили в работе на разведку Украины

11.02 / Ученые рассказали о диете, помогающей сохранить остроту ума в старости

16.03 / Мнение: Плохой сигнал. Училка

02.10 / Татьяна Голикова пригрозила россиянам новой самоизоляцией

09.07 / Героические лузеры на фоне радуги

23.07 / Мнение: В американской больнице нашли тайник с работами модернистов

21.10 / Мнение: Самоволка и Михалков

29.12 / Мнение: Тайная борьба за тишину на работе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)