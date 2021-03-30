Билл Гейтс предложил «затемнить солнце»

Билл Гейтс хочет разбрызгать миллионы тонн МЕЛА в стратосферу, чтобы отразить солнечный свет и замедлить глобальное потепление, но критики опасаются, что это может иметь катастрофические последствия.

«С вашим телевизором все в порядке. Не пытайтесь настроить картинку. Мы контролируем передачу. Если мы хотим сделать его громче, мы увеличим громкость».

Да, вот где мы находимся на временной шкале конца времен. Здесь, на планете Земля, дела с каждым часом становятся все страннее, так что пристегнитесь.

«Смотрите на язычников и смотрите и дивитесь чудесам: ибо Я сделаю в ваши дни дело, в которое вы не поверите, хотя вам сказано». Аввакум 1: 5 (KJB)

Идея подверглась резкой критике с самого начала, а директор проекта Франк Койч даже назвал необходимость геоинженерии такого масштаба «ужасающей».

Из DAILY MAIL UK : Первое испытание проекта, направленного на распыление миллионов тонн мела в стратосферу с целью «затемнить солнце» и охладить Землю, может произойти в июне.

И эксперты предупредили, что необычный метод может иметь катастрофические последствия для погодных систем, чего никто не может предсказать. При поддержке ряда частных спонсоров, включая Гейтса, испытательная миссия запускается из Швеции, поскольку они могут предложить запуск к концу этого лета.