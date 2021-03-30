 

Песков оценил возможность полного запрета иностранных интернет-платформ в России

30.03.2021, 8:16, Новости дня
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Полного запрета иностранных интернет-платформ в РФ не произойдет, но зарубежные компании должны придерживаться местных норм и правил в отношении стран, где они работают, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Хотелось бы надеяться, что мы до этого не дойдем, что будут найдены пути решения конфликта. Никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это. Но вынудить эти компании соблюдать наши правила нужно», – ответил Песков в интервью газете «Аргументы и факты» на вопрос о возможности полного запрета иностранных платформ в России.

Песков также напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости найти золотую середину между приоритетом свободы интернета и его регламентированием. «Чем больше жизни там (в интернете), тем больше там должно быть правил. И это должны быть общие правила игры для всех, в том числе и для зарубежных компаний, потому что у интернета нет границ. Зарубежные компании в отношении стран, где они работают, должны придерживаться местных норм и правил», – отметил пресс-секретарь президента.

По его словам, не все компании идут на диалог, при этом не каждая компания может себя застраховать от того, чтобы стать инструментом в руках других государств по оказанию влияния на то государство, где она работает.

Ранее Путин заявил, что в информационном пространстве существует множество разных потенциальных угроз глобальной безопасности и суверенитета отдельных стран и призвал страны объединить усилия по контролю над Сетью. Кроме того, Путин заявлял, что интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам.



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