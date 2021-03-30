Выборы 2021: «Тик-Ток-хаус» для кандидатов в Госдуму и суд над «меньшевиком» Зюгановым

Один из самых известных единороссов Владимир Васильев решил баллотироваться в Госдуму от Твери. «Новые люди» запустили реалити-шоу для своих кандидатов в Госдуму с денежным призом в 30 млн, а «Коммунисты России» созывают «народный трибунал» над виновниками развала СССР, одним из которых они считают Зюганова.

Владимир Васильев, советник президента РФ и врио замсекретаря генсовета «Единой России», решил участвовать в праймериз в Твери. Именно от Тверской области Васильев надеется в сентябре пройти в Госдуму, – точнее от Заволжского одномандатного округа № 180. Как известно, участие в предварительном голосовании – обязательное условие для выдвижения кандидатом от правящей партии, при этом участвовать в нем могут и беспартийные. Праймериз пройдут 24-30 мая, при этом основным станет онлайн-формат голосования.

Генерал-полковник милиции Владимир Васильев, до недавних пор руководивший Дагестаном, – «тяжеловес» отечественной политики. В его послужном списке – должности первого замглавы МВД и замсекретаря Совета безопасности. Будучи депутатом нескольких созывов, он курировал работу думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, отвечал за сотрудничество с Парламентской ассамблеей НАТО.

Тем временем партия «Новые люди» объявила о старте реалити-шоу #ДебатыКандидаты, в ходе которого лидеры общественных и политических инициатив будут бороться за приз в 30 млн рублей, обещает сайт партии.

Главным условием для претендентов названо отсутствие всякого политического опыта. На первом этапе организаторы конкурса соберут видеозаявки участников. После отбора жюри, 30 «полуфиналистов» поделят на три команды. Их поселят в один загородный дом – наподобие «Тик-Ток-хауса», – где на глазах у зрителей, в режиме реального времени, претенденты будут проходить испытания, в ходе которых «смогут проявить себя и прокачать свои амбиции». Победители будут объявлены в трех номинациях: выбор аудитории, выбор жюри, выбор лидера партии Алексея Нечаева. Денежный приз победитель сможет потратить на реализацию своего проекта.

Совсем иного рода шоу за полгода до выборов в Госдуму решила провести коммунистическая партия «Коммунисты России» (КПКР). По предложению лидера партии Максима Сурайкина, создается Общественная комиссия по расследованию процесса развала СССР. Материалы ее работы – своеобразное обвинительное заключение – и будет вынесено на «Народный суд», формальным поводом для которого станет 30-летие развала страны.

Коллегию судей сформируют из «народных заседателей» и «народного судьи». Как сообщается на сайте партии, сам Сурайкин выступит «обвинителем». Среди «обвиняемых» называются Михаил Горбачев, Леонид Кравчук, Станислав Шушкевич, а также «главный меньшевик» – Геннадий Зюганов. Нынешний лидер КПРФ назван «главным бенефициаром развала» Союза. Неслучайно, по мнению «Коммунистов России», свой пост в компартии РСФСР Зюганов некогда получил из рук «архитектора перестройки» Александра Яковлева.

Как считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев, «такой человек, как Васильев, укрепит и общий список «Единой России», и позиции партии конкретно в Тверской области. А это важный регион, совсем рядом с Москвой» «Владимир Васильев – уважаемый человек, особенно в Тверской области, где в 2003 году Васильев уже баллотировался и был избран депутатом Госдумы. Широкое уважение среди россиян Васильев заслужил еще в 2002 году, когда работал в штабе по освобождению заложников, захваченных в театральном центре на Дубровке», – напомнил Матвейчев.

Что касается реалити-шоу партии «Новые люди», то политолог сомневается в эффективности такого предвыборного хода. «Лидер партии Алексей Нечаев тут серьезно рискует. Раньше многие доверялись стереотипу, что молодежь – креативная, что у нее энергия бьет через край. С этой целью на мозговые штурмы зазывали молодых людей, «разбавляя» ими более возрастных собеседников. Но практика показала, что молодежь чаще проигрывала старшему поколению, так как не могла предложить широкой публике ничего интересного», – сказал Матвейчев. – «Если же у «Новых людей» получится реализовать этот проект не как скучный междусобойчик, если придут действительно креативные 30 человек и устроят содержательную дискуссию, которая заденет за живое массовую аудиторию, то это станет плюсом в предвыборную копилку партии».

«Народный трибунал» над Горбачевым, Кравчуком, Шушкевичем и Зюгановым, который задумали «Коммунисты России» – тоже не более чем шоу, без юридических последствий», – отмечает Матвейчев. Вот если идею «Коммунистов России» реализовать в серьезном ключе, привлечь внимание властей, то можно было бы начать широкую общественную дискуссию о законности Беловежских соглашений, которые на самом деле «заключались вне правового поля».

Зато призыв КПКР к сторонникам КПРФ о переориентации на «партию настоящих коммунистов» Матвейчев расценил как вполне действенный. «Какое-то количество людей, ранее голосовавших за Зюганова, возможно, и уйдет к Сурайкину. Разочарование в КПРФ у избирателей огромное», – предположил Матвейчев. – «Этот политический ход «Коммунистов России» безусловно обратит на себя внимание части электората в ходе предстоящей избирательной кампании».