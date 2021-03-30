Сестра Ким Чен Ына назвала главу Южной Кореи «американским попугаем»

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии КНДР Ким Е Чжон назвала лидера Южной Кореи наглым и циничным «американским попугаем» после того, как он осудил ракетные пуски Северной Кореи.

Ким Е Чжон заявила, что «не в силах сдержать ошеломление» от высказываний политиков в Южной Корее, в особенности от речи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, произнесенную им 26 марта на шестой церемонии Дня защиты Западного моря, передает РИА «Новости» со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Тогда Мун Чжэ Ин осудил пуски баллистических ракет КНДР, заявив, что они «усложняют» ситуацию, однако отметил, что Южная, Северная Корея и США должны стараться продолжать диалог, а также заверил граждан в способности страны защитить себя от любых провокаций.

«Это действительно апогей наглости», – сказала Ким Е Чжон.

Она напомнила, что 23 июля 2020 Мун Чжэ Ин посетил Агентство оборонных разработок Южной Кореи и хвалил различные вооружения, а также говорил о разработке баллистической ракеты с «достаточной для защиты мира на Корейском полуострове дальностью» и наиболее крупной боеголовкой.

Ким Е Чжон назвала южнокорейского президента «американским попугаем», который противоречит сам себе.

«Испытательные пуски баллистических ракет проведены в одинаковых НИИ оборонной науки Севера и Юга, но про свои они говорят, что это ради мира и диалога на Корейском полуострове, а то, что мы делаем, – нежелательное дело, вызывающее тревогу у южнокорейских соотечественников и затрудняющее атмосферу диалога. Невозможно не поразиться такому цинизму», – добавила она.

По ее словам, такое «нелогичное и наглое поведение как две капли воды похоже» на «разбойнические» действия США, которые «придираются» к КНДР, называя ее меры по самообороне нарушением резолюций ООН и угрозой международному сообществу.

Ранее Япония объявила о запуске баллистической ракеты со стороны КНДР. В Токио заподозрили Северную Корею в запуске копий ракет «Искандер».

Глава американского государства Джо Байден назвал Северную Корею своим внешнеполитическим приоритетом, США задумались о дополнительных мерах против этой страны.