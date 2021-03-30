На околоземной орбите взорвались два спутника

Специалисты ВВС США анализируют странные происшествия на околоземной орбите: кто-то или что-то уничтожает спутники, разрывая их на части.

Американские военные сообщили об уничтожении китайского метеорологического спутника Yunhai 1-02.

Учитывая, что аппарат был запущен на орбиту всего полтора года назад, этот инцидент выглядит очень странно.

Примечательно, что неделей ранее на той же высоте 800 километров взорвался американский метеорологический аппарат NOAA-17, проработавший около 20 лет.

Странно выглядит то, что обе подбитые машины попросту разорваны на части.

Некоторые специалисты считают, что на спутниках произошел взрыв батарей, однако трудно сказать, что именно привело к этому событию.

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