Ученые NASA собираются запустить «машину времени»

В 2021 году NASA планирует запустить в космос мощный телескоп имени Джеймса Уэбба (JWST), который должен позволить исследователям заглянуть намного глубже в историю Вселенной.

Эта особенность делает его своеобразной «машиной времени».

Заявление о старте столь необычного проекта сделала вице-президент Ассоциации университетов по исследованиям в области астрономии Хайди Хэммел. Стоимость проекта составляет 10 миллиардов долларов.

Проект JWST разрабатывается NASA уже десятки лет, и если он будет успешно реализован, то телескоп станет самой мощной обсерваторией из существующих. Для примера, он будет в 100 раз превышать наблюдательную мощность «Хаббла».

31 октября 2021 года одноразовая ракета-носитель «Ариан-5» выведет аппарат за пределы атмосферы Земли, после чего тот направится на вторую точку Лагранжа. Отсюда телескоп сможет фиксировать ранее невидимые для подобных телескопов астрономические объекты.

Ученые не исключают, что в поле зрения аппарата могут оказаться неизвестные экзопланеты Млечного Пути, которые могут быть пригодными для жизни.

Хайди Хэммел отмечает, что JWST будет ориентирован на инфракрасный спектр диапазона. Дело в том, что в этой части спектра можно намного глубже заглянуть во Вселенную, чем это возможно в настоящее время. Таким образом можно зафиксировать волны тех объектов, которые существовали еще 13 миллиардов лет назад.