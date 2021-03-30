29 марта на Донбассе боевики семь раз нарушили перемирие – штаб ООС

В понедельник, 29 марта, боевики на Донбассе семь раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 30 марта проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“29 марта в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. […] Боевых потерь среди наших военных нет”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что в понедельник боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Зайцево (из минометов калибра 82 мм), Светлодарск (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), Широкино, Марьинка и Старогнатовка (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

Об ответной стрельбе со стороны Вооруженных сил Украины штаб ООС не сообщает.

Утром 30 марта огневой активности боевики на Донбассе не проявляли, отметили в пресс-центре.

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22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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