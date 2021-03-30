 

Маркив сообщил, что его оправдательный приговор в Италии обжаловали

30.03.2021, 7:54, Новости дня
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В Италии обжаловали решение оправдать украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвиняли в причастности к убийству итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.

Об этом Маркив проинформировал 29 марта во время презентации исследования “Битва нарративов: дезинформация Кремля по делу Виталия Маркива в Италии”, сообщил “Укринформ”.

“Влияние этого дела еще ощущается и будет ощущаться, пока в нем не будет поставлена окончательная точка. Вообще такие вещи в голове не укладывались, – что это действительно происходит со мной. Поэтому, безусловно, это оставило свой след. Знаю, что сторона обвинения обратилась уже в кассационный суд, следовательно, эта история пока не закончена”, – объяснил нацгвардеец.

Маркива задержали в Болонье 30 июня 2017 года по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и его переводчика, гражданина РФ Андрея Миронова в районе Славянска. По версии следствия, находясь на горе Карачун, Маркив якобы передал информацию о местонахождении журналистов.

В Министерстве внутренних дел Украины рассказывали, что уголовное производство против Маркива итальянские правоохранители открыли по свидетельствам французского журналиста, который предоставил видеоряд, якобы подтверждающий причастность Маркива к убийству Роккелли. Украинские правоохранители считают, что гибель итальянца и россиянина произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В подразделении Маркива не было минометов, которые вели огонь по предполагаемому местонахождению журналиста, поясняли в МВД.

Итальянская прокуратура просила для Маркива 17 лет тюрьмы. 12 июля 2019 года суд в Павии приговорил нацгвардейца к 24 годам лишения свободы.

20 ноября 2019 года защита подала жалобу на приговор.

3 ноября 2020 года Маркива оправдали. Он вышел на свободу. 4 ноября Маркив вернулся в Украину и восстановился на службе в батальоне имени Кульчицкого.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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