 

На северо-востоке Москвы за раз сгорели 25 грузовиков

30.03.2021, 7:48, Разное
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В ночь на 30 марта на территории шиномонтажа на Стартовой улице в Лосиноостровском районе на северо-востоке Москвы произошел пожар, передает сетевое издание “Москва 24”. Огонь успел распространиться на площади в 500 квадратных метров. Тушить его приехали более 20 единиц техники и семи десятков спасателей. Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Возгорание уничтожило порядка 25 грузовиков.



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