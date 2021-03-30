 

Моргенштерн подарил девушке на день рождения 5 млн рублей и торт с половым органом

30.03.2021, 7:32, Разное
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В честь дня рождения российский рэпер Моргенштерн преподнес своей девушке кейс с 5 миллионами рублей, роскошный автомобиль и торт, украшенный мужским половым органом. Певец поздравил Диляру на своей странице в Instagram, отметив, что та с ним находилась рядом, когда он был обычным Алишером.
Вторым подарком от Моргенштерна по случаю 21-го дня рождения стал красный Range Rover. Примерная стоимость этого автомобиля равняется 6-7 млн рублей. Но перед тем как машину выкатили, рэпер вручил избраннице серебристый кейс. Внутри находилось множество пачек пятитысячных купюр, певец добавил, что здесь лежат 5 миллионов рублей.

Моргенштерн заявил, что Диляра может приобрести на эти деньги любые вещи. Третьим подарком от певца стал торт. На нем красовалась цифра 21, но вот единицу кондитеры изготовили в виде мужского полового органа. Стоит напомнить, что недавно Моргенштерн сделал себе новые зубы, операция продлилась девять часов.

Источник: fedpress.ru



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