Вучич припомнил нелестное высказывание Киссинджера о «дружбе» с США

Американский политик Генри Киссинджер считает, что быть другом Соединенных Штатов сегодня хуже, чем быть врагом США, сообщил президент Сербии Александар Вучич.

«Недавно у меня была возможность задать вопрос Генри Киссинджеру, я спросил его, что лучше сегодня в мире – быть другом или врагом Америки. Он сказал, что хуже всего в мире быть врагом Америки. Единственное, может быть немного хуже этого – быть другом Америки», – передает ТАСС со ссылкой на канал «ТВ Хепи» слова Вучича. Вучич назвал такой ответ политика «мудрым». Сербский лидер отметил, что на Балканах присутствует серьезное влияние США, которые имеют здесь свои интересы.

Напомним, в феврале пресс-атташе американского посольства в Белграде Джеймс Хагенгрубер заявил, что ключевое требование для вступления Сербии в Евросоюз – это признание независимости Косова. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Американцы становятся особенно наглыми на Балканах.