На северо-востоке Москвы сгорели 25 грузовиков

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30.03.2021, 7:22, Новости дня
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В промзоне на северо-востоке Москвы сгорели приблизительно 25 грузовых автомобилей, сообщили в экстренных службах столицы.

«В 03.13 в ОДС ЦУКС ГУМЧС по Москве поступило сообщение о возгорании по адресу улица Стартовая, дом 1, строение 1. По прибытию ПСП – на территории промзоны происходит возгорание грузовых автомобилей», – сообщил источник РИА «Новости».

Площадь возгорания составляла около 500 квадратных метров. На место пожара прибыли свыше 20 единиц техники и 70 человек личного состава.

«В 4.27 пожар был локализован, а в 4.48 пожар ликвидирован», – говорится в сообщении.

В экстренных служба уточнили, что сгорели приблизительно 25 автомобилей. В зоне горения также находятся полуприцепы с дизельным топливом.

«Предварительно – умышленный поджог», – сказал представитель экстренных служб столицы о причинах пожара.

Напомним, в апреле 2020 года в столичном главке МВД сообщили, что в Москве задержан мужчина, подозреваемый в поджоге нескольких автомобилей на северо-востоке города.



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