Стоимость гривны относительно доллара снова не поменялась

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 30 марта.

Гривна к доллару осталась на уровне 27,97 грн/$. Стоимость украинской валюты к американской не менялась и накануне, последний раз курс гривны к доллару НБУ менял 26 марта.

К евро курс украинской валюты понизился на две копейки: с 32,95 грн/€ до 32,97 грн/€.

К российскому рублю гривна подорожала с 3,68 грн за 10 руб. до 3,67 грн за 10 руб.

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