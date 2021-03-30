Вакцинацию от коронавируса начали в Кыргызстане

29 марта в Кыргызстане началась прививочная кампания от коронавируса. Об этом сообщило “Радио Азаттык”.

Первую дозу вакцины ввели в Бишкеке министру здравоохранения и социального развития Кыргызстана Алымкадыру Бейшеналиеву.

Вакцинацию проводят китайским препаратом Sinopharm. Ее Кыргызстан получил 150 тыс. доз.

Бейшеналиев заявил, что берет на себя ответственность за возможные осложнения после прививки, и пообещал, что к осени страна будет обеспечена необходимым количеством вакцин. По словам министра, ожидается поставка российской вакцины.

В марте Кыргызстан приостановил получение в рамках программы COVAX вакцины компании AstraZeneca, это связано с сообщениями об осложнениях после прививок таким препаратом.

По состоянию на 29 марта в Кыргызстане выявили в общей сложности 88 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончались 1497 пациентов с COVID-19.

—