Вакцинацию от коронавируса начали в Кыргызстане
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29 марта в Кыргызстане началась прививочная кампания от коронавируса. Об этом сообщило “Радио Азаттык”.
Первую дозу вакцины ввели в Бишкеке министру здравоохранения и социального развития Кыргызстана Алымкадыру Бейшеналиеву.
Вакцинацию проводят китайским препаратом Sinopharm. Ее Кыргызстан получил 150 тыс. доз.
Бейшеналиев заявил, что берет на себя ответственность за возможные осложнения после прививки, и пообещал, что к осени страна будет обеспечена необходимым количеством вакцин. По словам министра, ожидается поставка российской вакцины.
В марте Кыргызстан приостановил получение в рамках программы COVAX вакцины компании AstraZeneca, это связано с сообщениями об осложнениях после прививок таким препаратом.
По состоянию на 29 марта в Кыргызстане выявили в общей сложности 88 тыс. случаев коронавирусной инфекции, скончались 1497 пациентов с COVID-19.
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