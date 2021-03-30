Мнение: «Про продажу Земель на Украине»

В ответ на:

» дато (21 июня 2020, 12:28)

«…что мешает тому же Соросу зарегистрировать юрлицо в Украине, и все на хрен скупить?»

» Сашун (22 июня 2020, 01:08)

«Эйнштейн мешает – “Теория пространства=времени”. На дворе пока 2020 год.

Ну, и второе обстоятельство – Соросу еще надо дожить до 94-х лет.

А 3-е обстоятельство – Закон надо читать ВНИМАТЕЛЬНО – будущий покупатель должен документально подтвердить легальность своих доходов по Украинскому законодательству.

4-е обстоятельство – упомянутое положение вступит в силу после референдума, результаты которого станут известны только в 2026 году, да и то – если такой референдум вообще состоится»

(При обсуждении темы: «1 июля извольте явиться и проголосовать как надо» на Форуме: https://www.gambler.ru/forum/index.php?showtopic=510172 )

Здравствуйте

Это данные с украинского сайта: https://www.sq.com.ua/rus/news/polezno_znat/31.03.2020/zakon_o_prodazhe_zemli_polezno_znat/

Статья: «Закон о продаже земли. Полезно знать» от 31.03.2020, 11:36

«Мораторий на продажу земли отменен. В ночь на 31 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения”.

SQ изучил, как и когда изменится жизнь украинцев после принятия закона.

Что было?

Новый закон имеет отношение к землям сельскохозяйственного назначения. Земли, имеющие именно этот статус, составляют 70,8% территории украинского государства. По данным Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра, в стране – 42,7 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель (это площадь Германии, Бельгии и Нидерландов вместе взятых).

В собственности государства – 12,4 млн га.

В собственности 6,9 млн пайщиков – 30,3 млн га.

Величина одного пая составляет от 2 до 7 га.

Пайщики имели право:

– использовать землю (обрабатывать ее самостоятельно, выращивать различные культуры);

– сдавать в аренду (чем и занималась основная часть землевладельцев);

– передавать землю по наследству.

Что будет?

Частные землевладельцы (пайщики) получают право продажи земли.

Бывший колхозник или лицо, которому земля досталась по наследству, сможет свой земельный пай продать частично или полностью любому физическому или юридическому лицу (например, соседу или агропредприятию).

Соответственно, любое физическое или юридическое лицо сможет приобрести земельный участок сельскохозяйственного назначения.

Когда закон вступит в действие?

Закон о рынке земли вступает в силу с 1 июля 2021 года. Часть положений вступит в действие с 1 января 2024 года.

Сколько земли можно купить?

До 2024 года землю смогут покупать только физические лица и не более 100 гектар в одни руки.

С 2024 года землю смогут покупать и юридические лица. Максимальная площадь в одни руки будет увеличена до 10 000 гектар.

“Красные линии”

Законом предусматривается ряд ограничений.

Запрещено приобретение сельхозземель иностранцами. Оговаривается, что допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможен только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.

Юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, а также физическим лицам, в отношении которых применены санкции, запрещается покупать землю даже при условии проведения референдума.

Иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-километровой зоне от государственной границы Украины независимо от решения референдума.

Также запрещена приватизация государственной земли и земли коммунальной собственности.

Условие МВФ

Принятие решения о рынке земли названо в качестве одного из условий Международного валютного фонда для получения очередного кредита. После выполнения требований МВФ Украина сможет получить первый быстрый транш в течение 2-х недель в размере около 2 млрд долларов.»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА 3 КЛЮЧЕВЫЕ ФРАЗЫ:

1) После принятие решения о рынке земли Украина сможет получить первый быстрый транш в течение 2-х недель в размере около 2 млрд долларов.

Ключевая фраза: ТРАНШИ МВФ ПОД РЕШЕНИЯ О ЗЕМЛЕ

2) В более подробной редакции этого Закона:

с 1 января 2024 года покупка-продажа земли может осуществляться не только физическими, но и юридическими лицами, а лимит земли в одни руки будет увеличен до 10 тыс. га (исключение составят лишь банки).

Ключевая фраза: ИСКЛЮЧЕНИЕ СОСТАВЯТ ЛИШЬ БАНКИ

3) Всего на продажу выставлено:

В собственности государства – 12,4 млн га.

В собственности 6,9 млн пайщиков – 30,3 млн га.

Ключевая фраза: ВСЕГО НА ПРОДАЖУ ВЫСТАВЛЕНО 12,4 И 30,3 МЛН. ГА.

ВЫВОД ПО ПЕРВОЙ И ТРЕТЬЕЙ КЛЮЧЕВОЙ ФРАЗЕ:

Средняя цена 1 га земли на Украине реально 500 долларов (существуют завышенные оценки до 2 500 долларов)

Для сравнения в Европе аренда 1 га земли например в Нидерландах 900 долларов. Но это аренда, а на Украине за 500 долларов купить можно. Лакомый кусок для европейцев.

12,4 млн га государственных земель хватит так на 3-5 траншей МВФ.

Наверное, МВФ уже позаботилось о том, что деньги дает не просто так, а юридически под земли, которые в случае невозврата кредитов в 2024 году перейдут к МВФ

На настоящий момент у Украины нет средств рассчитываться за кредиты (единственная форма расчетов новые кредиты) Новые заработки на Украине не появляются (кроме этой продажи земель), а старые исчезают (например транзит газа)

Поэтому Сорос не нужен, есть МВФ который к 2024 году будет бодр здоров и полон сил.

Наверное, у Украины перед МВФ уже сейчас есть долги которые покрывают все государственные земли. Новые транши под погашение старых долгов будут выдавать, видимо, под обеспечение госземлями как раз до 2024 года.

Поэтому считаем, что 12,4 млн га Украинских Земель уже пристроено

ВЫВОД ПО ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ КЛЮЧЕВОЙ ФРАЗЕ:

Это чтобы пристроить большую часть 30,3 млн га (которая в собственности 6,9 млн пайщиков).

Здесь есть чем позаниматься 4 года крупным и средним акулам бизнеса.

При этом все ориентировано будет именно на оптового покупателя Западного инвестора (кто платит деньги, тот и заказывает музыку), акулы будут стараться урвать свои посреднические кусочки.

Как сделать из мелких пайщиков дойных коров, лохов рынка?

Способов очень много:

1) Подсадить население на кредиты (что, наверное уже сделано на Украине). Особой популярностью будут пользоваться кредиты под залог паев земли до 2024 года. Кредит не отдал вовремя, земля уходит Банкам. 30,3 млн га (Величина одного пая составляет от 2 до 7 га., в среднем 5 га) у пайщиков. 5 га цена 2500 долларов. Банки Будут выдавать как обычно процентов под 50% от оценки. Вот и получится самый ходовой кредит 100 000 гривен за 5 гектаров земли. За максимум возьмем процентов 80 земель (надо украинцам чего то оставить) Всего 5 000 000 таких паев. Не такой уж большой объем для Банков.

Тем более, что именно Банки ЕДИНСТВЕННЫЕ, кто может иметь более 10 000 тысяч га (2 000 паев) на одно лицо. Соответственно укрупнения паев земель в большие территории и дальнейшей передачи западным инвесторам уже законодательно прописали в этом законе. Именно Банки.

2) Чтобы заработать денег (в смысле средним и крупным акулам) надо:

– Дешево купить (уже сейчас идет на Украине реклама, что Украинские земли ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ). 4 года нормальный период, чтобы всем «лохам» запудрить мозги, ввести их в обязательства по землям и скупить земли по дешевке.

Вспоминается очень раздача ваучеров в России (смысл один и тот же)

Возможно, что в 2021 году на Украине примут закон о повышении налогов с земель (типа под соусом: земля это теперь собственность, которую продавать можно, поэтому и налог на нее должен быть больше)

Много чего можно придумать, чтобы «дешево купить».

– Правильно подать. Правильная подача собственно уже произошла при принятии Закона о продаже земли на Украине.

– Дорого продать. У Государства и Банков наверное уже существуют договоренности с МВФ и западными инвесторами об устраивающих ценах.

Здесь как раз и сыграет в качестве дополнительного кусочка пирога поправка про референдум для иностранцев по закону о землях.

«Запрещено приобретение сельхозземель иностранцами» никак не значит «Запрещено приобретение иностранцами украинских компаний, владеющих сельхозземлями».

Либо референдум проведут и проголосуют «за», и за это будет положена «премия» (очередной пряник Мальчишу Плохишу) тем, кто так классно все разрулил.

Либо референдум проведут и проголосуют «против», и в этом случае процесс уже собранных Банками для иностранцев земель будет происходить не в виде продажи земель, а в виде продажи Украинских Банков владеющих землями. Можно еще при оформлении подзаработать.

Так что:

“Теория пространства=времени” не мешает, а помогает все разрулить не спеша с максимумом прибыли.

Кроме Сороса есть МВФ и огромное количество западных инвесторов (Список иностранных Компаний, которые уже до введения закона стали обладателями примерно 2 млн га Украинских земель можете без труда найти в интернете)

МВФ и прочим западным инвесторам легальность своих доходов наверное не будет проблем подтвердить. (Кстати, это еще один способ отъема земель у мелких пайщиков, в связи с нелегальностью КАКИХ-ЛИБО их доходов)

Референдум это не подстраховка по мнению народа, а способ дополнительного заработка.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Анекдот вспомнился про Европейского хомячка (Cricetus Cricetus):

Большое отчетное собрание украинского колхоза.

Выступает председатель:

«Два года назад мы засеяли 5 га сельхоз земель, все сожрал проклятый хомяк.

Год назад мы засеяли 10 га сельхоз земель, все сожрал проклятый хомяк.

В этом году мы засеем 20 га сельхоз земель, нехай подавится»

P.P.S. И еще один:

Евросоюз, узнав о засилии паразитов грызунов (Европейских хомячков) на Украине, объявил, что будет бороться с этим и обяжет МВФ платить в евро за каждого выявленного хомячка. После чего все бросили освоение сельхоз земель и стали разводить хомячков на Украине.

P.P.P.S. При этом 42,7 миллиона гектаров сельскохозяйственных земель Украины – это с учетом таких территорий как Донецкая и Луганская области, дальнейшее освоение земель в которых уже явно пойдет по иному сценарию.

P.P.P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2020 год

—