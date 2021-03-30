Культурно посидели, попили-поели

Нарушения почти на полмиллиарда рублей нашли аудиторы Контрольно-счетной палаты в работе администрации Адмиралтейского района Петербурга.

Светлана Штукова. Фото: «Город +»

Проверка использования бюджетных средств и объектов госсобственности администрацией Адмиралтейского района началась в день отставки ее главы Светланы Штуковой — 1 октября 2020 года. В интервью официальному изданию Смольного «Петербургский дневник» глава КСП СПб Константин Желудков не подтвердил связь этих событий, но многозначительно добавил : «Может, это знамение Божие?»

Сама госпожа Штукова в тот день принимала цветы и похвалы от губернатора. Провожая чиновницу-долгожительницу Смольного, Александр Беглов отметил ее заслуги и поблагодарил за «плодотворную работу». Уже через несколько часов Светлана Викторовна была представлена коллективу Российского исторического архива — в качестве нового директора.

СПРАВКА «НОВОЙ»

Штукова Светлана Викторовна окончила ЛГУ им. Жданова по специальности «история», СПбГУ экономики и финансов — по специальности «финансы и кредит». Работала секретарем, вторым секретарем Смольнинского райкома комсомола, затем в организациях сферы туризма, образования и реализации международных культурных программ. С 1988 г. — в администрации Центрального района (с 2004 г. — на посту главы), с декабря 2014 г. — глава администрации Адмиралтейского района; с октября 2020 г. — директор Российского государственного исторического архива.

На минувшей неделе КСП обнародовала результаты проверки «плодотворной работы» команды Штуковой в Адмиралтейском районе за 2018–2020 годы: почти 4 тысячи нарушений на сумму свыше 449 млн рублей. Больше всего — в сфере распоряжения и управления госсобственностью. Подведомственное районной администрации Жилищное агентство не зарегистрировало права оперативного управления в отношении 830 предоставленных ему объектов недвижимости (общей площадью 67 532 кв. м). И без согласия собственника, то есть города, без оформления договорных отношений передало 108 нежилых помещений в пользование различным коммерческим организациям. 27 из них — ООО «СТИЛЕС».

С этой организацией, как обнаружила «Новая» при анализе госзакупок, был заключен и контракт на уборку внутриквартальных территорий (на 11,5 млн руб.). Другие контракты с тем же заданием неизменно доставались микропредприятию ООО «Строительная перспектива» (132,8 миллиона только за последние два года). Но, как установили аудиторы, фактически работы по уборке территорий не выполнялись, хотя и были оплачены.

Свалка в центре Петербурга. Фото: Александр Скуркис

Также было выявлено, что Управление по благоустройству и коммунальному хозяйству Адмиралтейского района оплачивало не выполненные работы по уборке несанкционированной свалки мусора и санитарной очистке территорий. В результате, по данным КСП, потери бюджета Санкт-Петербурга составили свыше 176,7 млн рублей.

Также, как выяснили аудиторы, по контрактам на содержание и обслуживание здания администрации на Измайловском пр. и ее помещений по другим адресам (на общую сумму более 37 млн руб.) «неоднократно принимались и оплачивались услуги в отсутствие документального подтверждения фактов их оказания». Определить сумму потерь бюджетных средств специалисты КСП не смогли — «в связи с отсутствием в контрактах детального расчета стоимости услуг».

Всего же нарушения при госзакупках потянули на сумму свыше 248,4 млн рублей.

Неплохой гешефт сложился и при обороте билетов на спектакли, концерты, цирковые и новогодние представления.

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Закупались они за бюджетный счет (16,6 млн руб.), а куда и за сколько шли дальше — бог весть.

Никаких документов, подтверждающих передачу этих билетов получателям из целевых социальных групп, нет. Что, по мнению КСП, «указывает на наличие признаков хищения имущества Санкт-Петербурга».

Те же признаки обнаружили аудиторы и при исследовании существующей только на бумаге выдачи спортивной экипировки ученикам школы олимпийского резерва № 1 Адмиралтейского района на 171,4 тыс. руб. — факты такой раздачи «не подтверждаются учащимися / их законными представителями».

Зато при оплате труда сотрудникам подведомственных администрации учреждений не мелочились — по этой позиции проверяющие насчитали нарушений на 68,9 млн. Не постеснялись чиновники района спустить и свыше 336 тысяч на «оплату торжественных обедов (ужинов), включающих в том числе алкогольные напитки», вынув эту сумму из целевой статьи «формирование имиджа культуры как основного конкурентного преимущества Санкт-Петербурга в рамках государственной программы «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурге». Культурно посидели, попили-поели.

В релизе КСП не упомянуто, исследовались ли контракты, заключенные при Штуковой на «выполнение работ по обеспечению сохранности расселенных зданий» (а их было заключено на десятки миллионов). Адмиралтейский район — один из лидеров по числу заброшенных исторических домов, гибнущих в отсутствие означенных работ.

Взять, к примеру, дом архитектора Лялевича на ул. Розенштейна, 39. Много лет градозащитники бомбардируют администрацию обращениями с призывами провести его срочную консервацию и первоочередные противоаварийные работы. Согласно заключенному и оплаченному контракту (на 0,5 млн руб.), к концу 2019 года на доме Лялевича должны были быть заделаны проемы в кирпичной кладке, закрыты кровельной сталью оконные проемы, заменены водосточные трубы, окрашены фасады и даже проведена «расчистка площадей от кустарника и мелколесья».

«Был там сегодня. Консервация сильно хромает. Ряд окон первого этажа просто отсутствует, двери на углу распахнуты… в первой с улицы парадной не подняться, уже обвалился пролет», — рассказывал минувшей осенью на архитектурном портале Citywalls.ru петербуржец Андрей Котин.

Доходный дом М. С. Лялевича в Петербурге после «работ по консервации». Фото: @ne_doma

В январе этого года свою инспекцию провели участники группы «Не все равно!». «Почти все окна и двери по уличному фасаду пробиты, здание заселили бомжи, наркоманы, потерявшие работу гастарбайтеры, — констатировали активисты. Круглосуточно на первом этаже, прямо внутри дома, горит костер, дым от которого закоптил дворовые фасады до уровня третьего этажа. Если власти не вмешаются в ситуацию, в скором времени уникальный памятник модерна погибнет в огне».

Масштаб бедствия можно оценить благодаря съемке сверху, появившейся в феврале на канале «Не дома» — провалившаяся крыша, зияющие пустые глазницы окон, осыпающиеся стены. И никаких примет «работ по сохранению» на полмиллиона.

Примечательно, что, заступив на новую должность, Светлана Штукова первым делом взялась за госзакупки. Уже через месяц были заключены два контракта (совокупно на сумму свыше 90 млн руб.) на уборку и уход за территориями Российского государственного исторического архива, эксплуатацию и комплексное техобслуживание его здания. Оба подряда достались одной и той же фирме, оказавшейся в обоих случаях единственным заявителем. Документов с детальным обоснованием цены услуг не представлено. Похоже, госпожа Штукова остается верна традициям, заложенным в бытность руководства районной администрацией.

Татьяна Лиханова

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