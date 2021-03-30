Мнение: Советская версия Георгия Победоносца

Советская версия Георгия Победоносца.

Ветеран Испании и Китая Герой Советского Союза командир 303-й Смоленской Краснознамённой ордена Суворова II степени истребительной авиационной дивизии генерал-майор авиации Захаров на своём истребители Як-3. 3-й Белорусский фронт, 29 марта 1945 года.

На фюзеляже истребителя "Георгий" в советской форме – в фуражке, брюках галифе и сапогах – пронзает змею с головой Геббельса. Так сказать осовременили сюжет.

PS. По наводке с Вотта.

PS2. На тему вопросов по боевым заслугам Захарова – официально за ним числится 10 сбитых самолетов Люфтваффе в 48 воздушных боях.

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