 

Мнение: Советская версия Георгия Победоносца

30.03.2021, 6:08, Разное
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Советская версия Георгия Победоносца.
Ветеран Испании и Китая Герой Советского Союза командир 303-й Смоленской Краснознамённой ордена Суворова II степени истребительной авиационной дивизии генерал-майор авиации Захаров на своём истребители Як-3. 3-й Белорусский фронт, 29 марта 1945 года.
На фюзеляже  истребителя "Георгий" в советской форме – в фуражке, брюках галифе и сапогах – пронзает змею с головой Геббельса. Так сказать осовременили сюжет.

PS. По наводке с Вотта.
PS2. На тему вопросов по боевым заслугам Захарова – официально за ним числится 10 сбитых самолетов Люфтваффе в 48 воздушных боях.

Источник: Colonel Cassad



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