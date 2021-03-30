 

Операционная система HarmonyOS 2.0 будет представлена в последней декаде апреля

30.03.2021, 6:02, Новости дня
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В период с 24 по 26 числа следующего месяца опальная компания Huawei планирует представить новую версию операционной системы HarmonyOS 2.0, которая должна полностью заменить Android на мобильных гаджетах компании. Кроме того, производитель планирует показать новые флагманские смартфоны, выпущенные под своим брендом.

Как сообщают источники, дорого смартфон Huawei P50 станет первой моделью, на которую начнут устанавливать HarmonyOS 2.0.

Напомним, что ожидаемая линейка P50 будет состоять из трех моделей, в том числе, собственно, P50, а также P50 Pro и P50 Pro+. Все они созданы на основе процессоров Kirin 9000. Отличия состоят в объеме памяти и размере экрана. Однако эксперты рассчитывают на небольшие тиражи смартфонов из-за дефицита чипов.



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