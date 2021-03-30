 

В компании Samsung уже устанавливают российский софт на смартфоны

30.03.2021, 6:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Выполняя требования нового российского законодательства, компания Samsung уже начала устанавливать на свои смартфоны, предназначенные для рынка РФ, отечественного программное обеспечение.

Напомним, что ранее регулирующие органы РФ определили перечень приложений, которые обязательно должны быть установлены на мобильных устройствах и компьютерах в качестве предпродажной подготовки для российского рынка.

Без осуществления данного действия продавать в РФ электронные устройства нельзя, независимо от того, в какой стране они произведены. Требования закона (правительственное постановление №1867) вступают в силе с первого апреля текущего года, то есть – послезавтра. Однако штрафовать нарушителей обещают только с 1 июля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03 / “Путин – царь”. В РФ студенты записали, как преподаватель отговаривал их от участия в акциях Навального

23.02 / В Новосибирске задержали двух пьяных авиадебоширов

03.09 / В 208-м округе в Черниговской области зарегистрирован первый кандидат на довыборы – ЦИК Украины

13.12 / ВМС Украины получили плавучий причал для катеров

11.07 / Facebook может запретить политическую рекламу в период предвыборной кампании в США – Bloomberg

18.02 / Украина сделала все для эффективной вакцинации – Шмыгаль

12.03 / В Афганистане девочкам старше 12 лет запретили петь перед мужчинами

24.08 / Замгоссекретаря Биган посетит Литву, Россию и Украину на фоне кризиса в Беларуси

12.03 / Вакцина Covishield действительна до июня, при нынешних темпах вакцинации использовать ее Украина не успеет – СМИ

05.11 / Шустер: Может ли Зеленский быть избранным на второй срок? Зависит от оппонента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)