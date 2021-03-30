В компании Samsung уже устанавливают российский софт на смартфоны

Выполняя требования нового российского законодательства, компания Samsung уже начала устанавливать на свои смартфоны, предназначенные для рынка РФ, отечественного программное обеспечение.

Напомним, что ранее регулирующие органы РФ определили перечень приложений, которые обязательно должны быть установлены на мобильных устройствах и компьютерах в качестве предпродажной подготовки для российского рынка.

Без осуществления данного действия продавать в РФ электронные устройства нельзя, независимо от того, в какой стране они произведены. Требования закона (правительственное постановление №1867) вступают в силе с первого апреля текущего года, то есть – послезавтра. Однако штрафовать нарушителей обещают только с 1 июля.