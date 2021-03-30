 

Большинство жителей США сочли «культуру отмены» угрозой

30.03.2021, 5:34, Новости дня
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В США почти две трети жителей считают «культуру отмены» угрозой своей личной свободе, свидетельствует опрос, проведенный Harris Poll для Гарвардского университета.

Угрозой «растущую культуру отмены» считают 64% участников опроса, с ними не согласны 36%. Однако при этом только 13% не считают «культуру отмены» проблемой. «Небольшой», «средней» и «большой» проблемой ее считают соответственно 20%, 32% и 36% респондентов, передает РИА «Новости».

Онлайн-опрос состоялся 23–25 февраля, в нем приняли участие 1778 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность не приводится. «Культурой отмены» называют бойкот людей, компаний и торговых марок за предположительно неприемлемые высказывания.

Напомним, десятки миллионов пользователей по всему миру отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам, из-за цензуры со стороны Twitter, Google и Facebook. К проблемам «культура отмены» привела и в западных университетах.



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