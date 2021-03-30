Белый дом решил провести расследование против Трампа

Нынешняя администрация США создаст рабочую группу для расследования возможного вмешательства администрации Дональда Трампа в научную деятельность, сообщил Белый дом.

Главам федеральных госструктур направлено соответствующее письмо, в котором говорится о том, что «восстановление и сохранение целостности науки потребует участия и вклада ученых из различных госорганов, которые привнесут в это дело свои разнообразные взгляды». Будет рассмотрен вопрос о том, вмешивалась ли администрация Трампа в научные вопросы. В частности, речь идет о сфере экологии и изменения климата.

Hill пишет, что при Трампе многих должностных лиц, которые занимались вопросами изменения климата, переводили на другие посты, заставляли изменять доклады, запрещали им указывать деятельность человека как основную причину изменения климата, передает ТАСС.