ЛГБТ и окончательное решение «русского вопроса»

РФ все чаще сталкивается с агрессивным давлением стран Запада и ЛГБТ-сообщества по поводу прав сексуальных меньшинств. Что же стоит за этим давлением и как это явление связано с экономикой и мировой политикой в современной обстановке?

На первый взгляд ЛГБТ-проблема — явление чисто психологическое и подлежащее анализу со стороны психиатрии или юстиции как средство целенаправленного обострения реакций некоторой (незначительной) части общества, пресыщенного определённой монотонностью общественной жизни и ищущей острых ощущений. Из этого ряда и употребление наркотиков. Другое направление — попытка уйти от реальных жизненных проблем в воображаемый мир. Это явление особенно обостряется в кризисные моменты истории обществ. Типичные примеры — РФ в начале ХХ века и Веймарская республика после разгрома в Первой мировой войне и до прихода Гитлера к власти. Однако целенаправленность и агрессивность информационных атак всех видов на Россию в области ЛГБТ и последствия сверхполной легализации этого явления в Западной Европе и Северной Америке заставляют тщательно проанализировать это крайне опасное явление.

По признанию самих ЛГБТ-активистов, движение за легализацию сексуальных меньшинств началось в Германской империи (с 1871 года), хотя сами гомосексуальные отношения были декриминализированы в революционной Франции еще в 1791 году. Предтечей нынешних ЛГБТ-активистов можно считать немецкого журналиста и адвоката Карла Генриха Ульрихса, гомосексуалиста, боровшегося за декриминализацию однополых отношений и признание их нормой. Для обозначения гомосексуализма он ввел термин «уранизм», более того, он предложил ввести понятие «третий пол» для гомосексуалистов и лесбиянок. В 1897 году немецкий врач-сексолог, гомосексуалист Магнус Хиршфельд основывает Научно-гуманитарный комитет, задачей которого является защита прав гомосексуалистов и признание их сексуальной ориентации нормой. Хиршфельд также начал кампанию по легализации трансвеститов. Он же был основателем Всемирной лиги сексуальных реформ, хорошо известной в РФ по роману «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова. Хиршфельд считал, что гомосексуалисты могут иметь как мужские, так и женские черты. Иным было мнение журналиста, анархо-индивидуалиста Адольфа Бранда, основателя организации Gemeinschaft der Eigenen, считавшего, что гомосексуалисты должны быть только мужественными (иметь внешние мужские черты).

В Российской империи первым вопрос об отмене уголовного наказания за гомосексуализм поставил юрист Владимир Дмитриевич Набоков в 1902 году, подобное же мнение было распространено среди анархистов. Необходимо отметить, что Набоков-старший станет впоследствии одним из деятелей Конституционно-демократической партии, представлявшей в основном левое крыло российского либерализма. Это важно отметить, так как Набоков-старший был англоманом и его однопартийцы-оборонцы были ярыми сторонниками союза РФ с Великобританией и Францией.

Однако настоящие изменения в положении сексуальных меньшинств произошли после Октябрьской революции 1917 года, о чем радостно рассказала британская Би-би-си. Большевики юридически отменили свою правопреемственность с Российской империей и отменили её законодательство, в том числе и наказания за однополые отношения. Не в последнюю очередь это привлекло на сторону большевиков писателя Михаила Кузмина, не скрывавшего своей ориентации и дружившего с наркоминделом Григорием Чичериным. Когда в 1922 году был принят Уголовный кодекс РСФСР, в нем отсутствовало наказание за однополые отношения, причем это положение сохранилось и в его редакции 1926 года. Связано это было еще и с тем, что советские специалисты- сексологи поддерживали контакты с Магнусом Хиршфельдом. Например, советская делегация, в которой были нарком здравоохранения Николай Семашко и психиатр Лев Розенштейн, в 1923 году прибыла в Берлин и посетила Институт сексуальных наук, основанный Хиршфельдом. Эти контакты не были какой-то случайностью. Например, именно после командировки в Германию и Австрию в 1925 году на немецком языке вышла брошюра гигиениста Григория Баткиса «Сексуальная революция в России», которую никогда полностью не переводили на русский язык. Брошюра рассказывала о самом передовом законодательстве в СССР и о преодолении старой сексуальной морали.

В 1926 году сам Хиршфельд посетил СССР по приглашению Семашко. В 1928 году советские зрители увидели немецкий фильм «Не такой как все» 1919 года, посвященный судьбе гомосексуалиста. Одним из авторов фильма был Хиршфельд. В самом же СССР практиковались и однополые свадьбы. Например, в 1920 году в Петрограде на Офицерской улице чиновник Георгий Андреев женился на работнике мануфактуры, трансвестите Денисе (Дине) Нестеренко. А в 1921 году чекист, матрос Балтийского флота и партиец Афанасий Шаур для разоблачения мнимого контрреволюционного заговора среди своих знакомых из числа офицеров и нижних чинов (все они были гомосексуалистами) организовал постановочную свадьбу, на которой присутствовало 95 человек, из которых один оказался женщиной, переодетой в мужскую одежду. Все они были арестованы чекистами, но затем отпущены.

Коренное изменение отношения к гомосексуалистам в Советском Союзе произошло во время начала формирования культа личности И. В. Сталина на грани 1920-х — 1930-х годов. Оно было вызвано изменением международной и внутренней обстановки — крахом надежд на мировую революцию, сопротивлением общества реализации наиболее одиозных революционных новшеств, стремлением сохранить власть ВКП (б) в преддверии мировой войны и в связи с началом политики индустриализации и коллективизации. Здесь лишние потрясения были крайне опасны, тем более что ЛГБТ-вольница была тесно связана именно с НЭПом, к тому моменту ликвидированным. Тут уже чекисты под руководством Генриха Ягоды начали репрессии против сексуальных меньшинств, так как большевики сделали однозначный обоснованный вывод, что гомосексуализм разлагает общество. В 1934 году было введено уголовное наказание за мужеложество.

Примечателен один характерный случай. В мае 1934 года журналист, член Коммунистической партии Великобритании, сотрудник Moscow Daily News, гомосексуалист Гарри О. Уайт написал письмо Сталину, в котором просил его обосновать восстановление уголовного наказания за гомосексуализм. По мнению британца, данное решение противоречило марксизму-ленинизму. Примечательно, что в своем письме он сравнивал положение гомосексуалистов-рабочих при капитализме с положением женщин, цветных и национальных меньшинств, то есть считал их угнетенными группами, и специально подчеркнул, что для него борьба с капитализмом неотделима от борьбы за права сексуальных меньшинств из числа трудящихся.

В письме спекулятивно были упомянуты репрессии немецких национал-социалистов против Магнуса Хиршфельда, а также упомянут французский писатель Андре Жид, который, как и сам Уайт, был гомосексуалистом. «Отец народов» не стал отвечать на это письмо, он просто написал на нем резолюцию: «В архив. Идиот и дегенерат». С тех пор социалисты, коммунисты и социал-демократы на Западе стали в авангард борьбы за права сексуальных меньшинств, а положение сексуальных меньшинств в Советском Союзе и Российской Федерации является любимой темой спекуляций для левых антисталинистов, в том числе для общества «Мемориал».

Возникает вопрос: какие цели преследовали борцы за права сексуальных меньшинств тогда и почему это связано с нашей эпохой? Частично ответ на этот вопрос дал бывший второй человек в большевистской партии — Лев Троцкий, употреблявший термин «семейный термидор». В «Преданной революции» он написал следующее:

«Полное поглощение хозяйственных функций семьи учреждениями социалистического общества, связывающего солидарностью и взаимной заботой все поколения, должно было принести женщине, и тем самым — любящей чете, действительное освобождение от тысячелетних оков…Семью нельзя „отменить“: ее надо заменить. Действительное освобождение женщины неосуществимо на фундаменте „обобщенной нужды“… Когда жива была еще надежда сосредоточить воспитание новых поколений в руках государства, власть не только не заботилась о поддержании авторитета „старших“, в частности отца с матерью, но, наоборот, стремилась как можно больше отделить детей от семьи, чтоб оградить их тем от традиций косного быта. Еще совсем недавно, в течение первой пятилетки, школа и комсомол широко пользовались детьми для разоблачения, устыжения, вообще „перевоспитания“ пьянствующего отца или религиозной матери; с каким успехом — вопрос особый. Во всяком случае этот метод означал потрясение родительского авторитета в самых его основах. Ныне и в этой немаловажной области произошел крутой поворот: наряду с седьмой пятая заповедь полностью восстановлена в правах, правда, еще без ссылки на бога; но и французская школа обходится без этого атрибута, что не мешает ей с успехом насаждать консерватизм и рутину».

Какое же отношение это имеет к настоящему? Люди, подобные Троцкому, отрицали евангельский принцип «возлюби ближнего своего как самого себя», так как выступали за классовый террор против своих соплеменников из числа тех, кто относится к иным классам, поощряли стукачество а-ля Павлик Морозов в отношении родителей, братьев, сестер, имеющих взгляды, отличные от программы партии, но при этом любили и переживали за своих левых единомышленников из других стран. Эти раннесоветские наработки имеют отношение и к нынешнему феминизму и ЛГБТ. Дело в том, что моногамный брак — это сложившийся за тысячи лет социальный институт, представляющий из себя союз мужчины и женщины. Целью данного союза является создание семьи — также сложившегося за тысячи лет социального института. Функциями семьи являются естественное разделение труда, рождение и воспитание детей, а также накопление материальных благ, в том числе и частной собственности, которая должна перейти по наследству детям.

Однополые «браки», продвигаемые новыми левыми, являются нонсенсом. Причина этого состоит в том, что сами левые считают моногамный брак между мужчиной и женщиной аномалией и формой угнетения, из-за чего всегда любят ссылаться при аргументировании на промискуитет, полигамию и групповые браки, существовавшие или существующие в некоторых обществах, особенно находящихся на первобытно-общинной ступени развития за пределами Европы, а также целенаправленно смешивают брак и семью с какой-либо связью двух людей без сексуальных контактов, например, зачем-то ссылаются на средневековый христианский обряд братотворения.

Более того, гомосексуальная «семья» является нонсенсом еще и потому, что она не может естественным путем завести детей и передать им по наследству собственность, в чем также проявляются лицемерие и двуличие западных левых, так как формально они — противники частной собственности. Поэтому при ЛГБТ-диктатуре существует ювенальная юстиция, которая специально преследует настоящие семьи и отбирает у них детей. А чтобы придать «нормальность» однополым союзам, им разрешают усыновление и удочерение детей, а лесбиянкам и бисексуалкам разрешают суррогатное материнство.

При этом исследования в США показывают отсутствие гена гомосексуальности, а также следующие нелицеприятные факты: дети, живущие в однополых парах, чаще болеют венерическими болезнями, среди них чаще встречается супружеская неверность, они больше склонны к проблемам с психикой и тяге к самоубийствам и чаще подвергаются сексуальному насилию, чаще живут на государственные пособия, а также чаще становятся представителями ЛГБТ. Кроме того, моногамный брак как союз между мужчиной и женщиной, а также семья и частная собственность возникли раньше государства, что также бьет по различным течениям анархизма, отрицающим любой брак из-за якобы его связи с государством. А так называемые современные однополые «браки» начали вводиться именно государством (Нидерланды, 2001 год), что лишний раз доказывает, что это продукт социальной инженерии, навязываемый репрессивными методами государствами в союзе с крупным бизнесом.

Крупному бизнесу это выгодно, так как поощрение бездетности и однополых отношений приведет к тому, что завещать частную собственность будет некому, она просто перейдет к другим людям или к цифровым гигантам и банкам, имеющим свои экосистемы, охватывающие все сферы экономической жизни. Кроме того, в этом им помогают современные феминистки, которые считают ухаживание за больными и любые формы заботы о больных родственниках неоплачиваемой работой, а также считают своих родственников мужского пола врагами-угнетателями. Все это является реализацией того, что не удалось сделать Троцкому. И это не мои выдумки.

24 марта 2020 года в самый разгар коронавирусного кризиса медиаплатформа Open Democracy, связанная с фондом «Открытое общество» Джорджа Сороса, опубликовала статью Софи Льюис под названием «Кризис с коронавирусом показывает, что настало время для упразднения семьи» с подзаголовком «Что пандемия говорит нам о нуклеарной семье и частном домохозяйстве?». Общий смысл этой статьи — необходимость ликвидации нуклеарной семьи (родители + дети) как пережитка, связанного с капитализмом и частной собственностью, а также места, где распространено «домашнее» насилие со стороны мужчин в отношении женщин, детей, пожилых и представителей сексуальных меньшинств, особенно из-за карантина и самоизоляции (что очевидно из-за нарушения рабочего ритма жизни).

Характерно, что в 2019 году Льюис написала книгу «Полное суррогатное материнство сейчас: феминизм против семьи». В статье Софи Сильверштейн «Отмена семьи — это не прекращение любви и заботы. Это о распространении их на всех» на Open Democracy от 24 апреля 2020 года было прямо написано, что нуклеарная семья напрямую связана с «расизмом», «сексизмом» и «гомофобией» (идеологическое клише, заменившее термин гомонегативизм). Другая статья со схожими идеями была опубликована еще 30 декабря 2019 года под названием «Шесть шагов по уничтожению семьи». Автор материала О’Брайен перечисляет шесть пунктов, как и почему это нужно сделать. Это превращение домашних кухонь в центры восстаний, создание протестных лагерей, мятежных лагерей, колхозов, жилищных комитетов, спальных районов, организация общественного воспитания детей, строительство коммун с полным жизнеобеспечением для людей и борьбы с изменением климата, прием в коммуну женщин, бедных и цветных, разрушение государств, выступающих за «белое превосходство» и «насилие в семье». Также во всех трех статьях авторы выступают за ЛГБТ-сообщество. Для описанных выше проектов существует специальный термин квир-коммунизм.

Здесь надо отметить еще один важный момент. Фактически в последние годы в США и Западной Европе началась тихая кампания по обесцениванию частной собственности. В сфере недвижимости это выражается в виде так называемых коливингов, являющихся средним между коммунальной квартирой и общежитием. В сфере транспорта это отказ от обладания личным автомобилем и использование каршеринга или общественного транспорта. Общий посыл этой пропаганды следующий: «Зачем тебе частная собственность, зачем тебе чем-то владеть, когда тебе можно просто пользоваться чем-либо за определенную плату?» Соответственно, человек, у которого нет собственности, национальности, веры и семьи, является идеальным потребителем для корпораций, к которым перейдет вся собственность. А феминизм и ЛГБТ этому сильно способствуют. Это связано с тем, что современные феминистки, поддерживающие ЛГБТ, не считают угнетением многочасовую тяжелую работу в офисе — в отличие от семейной жизни. Соответственно, искусственное увеличение числа сотрудников женского пола за счет позитивной дискриминации приводит к увеличению и удешевлению рабочей силы, что выгодно крупному бизнесу.

У ЛГБТ-движения существует и иная функция. В 1972 году для Римского клуба был подготовлен доклад «Пределы роста», в котором специалисты фактически поставили вопрос об ограниченности ресурсов на планете при продолжающемся росте численности населения. Эта тема также была популярна в США, причем о перенаселении мира говорил даже президент Ричард Никсон, а вице-президент Международной Федерации планирования семьи Фредерик Яффе прямо предписал в качестве меры для сокращения численности населения поощрение гомосексуализма. Это совпало с активным наступлением ЛГБТ-сообщества, в результате чего в 1973 году Американская психиатрическая ассоциация, исключила гомосексуализм из перечня психических заболеваний по политическим мотивам.

Не случайно здесь был упомянут Троцкий, чудесным образом вернувшийся в Россию из США благодаря деньгам резидента британской разведки Уильяма Вайзмана и владельца банка «Кун, Лейб и Ко» Джейкоба Шиффа (см. «Холокост, реституция собственности и американский метод ограбления России»). Американские банкиры поддержали красных ради получения контроля над Россией, так как монополистам можно получить контроль над экономической системой, где всё национализировано и находится под контролем центрального правительства. Это было не случайно, так как дореволюционная РФ не была суперотсталой страной, о чем можно прочитать в фундаментальной работе М. А. Давыдова «Двадцать лет до Великой войны: российская модернизация Витте-Столыпина», основанной на громадном архивном материале.

Соответственно, время расцвета гомосексуализма — это эпоха НЭПа и сдачи в концессии различных предприятий американским и британским компаниям, причем за это отвечал Троцкий, а В. И. Ленин даже готов был отдать в концессию Камчатку американскому горнопромышленнику Вашингтону Бейкеру Вандерлипу (см. «Идеологическая пандемия: РФ и неомарксистская чума»). И совершенно понятным является упоминание в письме британца Уайта национальных меньшинств, то есть привязка темы гомосексуализма к широкому контексту общественного устройства СССР. Вот что писал Ленин в знаменитом «К вопросу о национальностях или об автономизации» 1922 года:

«Поэтому интернационализм со стороны угнетающей или так называемой „великой“ нации (хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой, то неравенство, которое складывается в жизни фактически».

Эта формула, согласно которой все русские должны унижаться перед представителями других народов России, оказалась успешно реализована в последние десятилетия в США, где под влиянием леворадикального негритянского движения Black Lives Matter белые встают на колени перед неграми и целуют им ботинки за имевшее место в прошлом рабство. Более того, в исторической науке в эпоху НЭПа и до 1932 года господствовал ленинский любимчик и по совместительству беспощадный палач исторической науки и историков М. Н. Покровский, чья концепция заключалась в представлении истории РФ как смены общественно-экономических формаций и господствующих классов с особо важной ролью торгового капитала и «торгового капитализма», в отрицании единства народа и немарксистских правителей, прежде всего князей и царей, а также опровержении собирательной политики князей, предопределившей создание Русского государства. Поэтому введение наказания за гомосексуализм, наряду с отказом от наработок Покровского, связывается левыми антисталинистами на Западе и в самой РФ с признаками отступления от идеалов октября 1917 года и появлением серьезного раздражителя для западных левых, особенно для не имеющих ни малейшего понятия о русской цивилизации, истории и культуре, но в порядке частичной компенсации награждённых лужёными глотками и полным отсутствием совести.

Таким образом, мы видим, что наряду с нацменьшинствами сексуальные меньшинства уже тогда играли свою роль в угнетении и терроре против русского населения Советского Союза в первые годы Советской власти, тем более что в это же время мусульманским народам разрешили пользоваться адатом и шариатом, которые отрицательно относятся к однополой любви.

С политической точки зрения интересен еще один важный момент. В Перестройку и в начале 1990-х годов в Советском Союзе, а затем в Российской Федерации у реформаторов, в том числе и у небезызвестного Егора Гайдара, было налицо усиленное преклонение перед британским премьер-министром Маргарет Тэтчер (тори), основавшей современную британскую экономику, базирующуюся на сфере услуг. Тэтчер была сторонником брака как союза между мужчиной и женщиной, а также базирующейся на нем семьи. Более того, она на партийной конференции 9 октября 1987 года сказала следующее:

«Детей нужно учить уважать традиционные моральные ценности, а их учат тому, что они имеют неотъемлемое право быть геями. Всех этих детей обманывают в самом начале их жизни. Да, их обманывают».

При ней же была принята поправка Section 28 of the Local Government Act 1988, согласно которой запрещалась пропаганда гомосексуализма в школах, а также любое распространение соответствующих материалов местными советами. Постепенная отмена этой поправки произошла при лейбористском правительстве Тони Блэра. Сначала её отменили в Шотландии в 2000 году, а в 2003 году и в Англии. Более того, отказавшиеся от наследия Тэтчер во многих сферах тори в 2013 году при Дэвиде Кэмероне внедрили однополые «браки» в Англии и Уэльсе. Даже правительство Бориса Джонсона стремится угодить ЛГБТ-сообществу, как будто других проблем в стране просто нет. Например, последствий пандемии коронавируса и Брексита.

Тем примечательнее то, что фонд Егора Гайдара левеет в унисон с британскими тори, отвергнув точку зрения «железной леди» на ЛГБТ-проблему. Это лишний раз доказывает, что ЛГБТ-проблема является целиком экономической и политической, как бы ни пытались замаскировать этот факт ЛГБТ-активисты. Например, в 2018 году лауреатом премии фонда Гайдара в номинации «За действия, способствующие формированию гражданского общества» стал Игорь Кочетков — «директор Благотворительного фонда „Сфера“, сооснователь Межрегионального общественного движения „Российская ЛГБТ-сеть“ — организации, занимающейся вопросами защиты прав и социальной адаптации сексуальных и гендерных меньшинств („гендер“ — термин, обозначающий социокультурное поведение, которым пытаются заменить термин „биологический пол“. — П. М.), оказывающей организационную и методическую поддержку психологам, юристам и другим специалистам, работающим с ЛГБТ-сообществом».

Согласно открытой информации, основанием для этого является борьба за «права» сексуальных меньшинств. То есть можно констатировать, что ведущие свою родословную от левых антисталинистов постсоветские «правые либералы» в РФ стали носителями неомарксистских идей. Кроме того, следует отметить, что Кочетков состоит в леволиберальной партии «Яблоко», не скрывающей своей поддержки ЛГБТ, феминизма, ювенальной юстиции, однополых «браков» и мигрантов. А в связи с недавними событиями следует вспомнить о том, что соратник Алексея Навального Леонид Волков в интервью американской газете Politico, опубликованном 1 августа 2017 года, заявил следующее:

«Как и демократы, мы (Демократическая партия США, Навальный и Ко. — П. М.) за легализацию однополых браков, легких наркотиков и неограниченную свободу слова».

Однако главная проблема даже не в российской оппозиции, а в том, что во власти и околовластной среде существует прослойка людей, поддерживающая эти инициативы и идеи. Процитируем фрагмент из недавнего интервью депутата Госдумы РФ Оксаны Пушкиной Антону Красовскому на канале Russia Today (жирным выделена речь Красовского, светлым — Пушкиной):

— Это очень серьёзная проблема. Я вчера была в Можайской колонии женской, и я тебе скажу, если мы не примем этот закон…

— О домашнем насилии ты имеешь в виду.

— Да, о профилактике домашнего насилия. Закончится всё очень печально.

— А вот расскажи про этот закон. Почему против него вдруг такая чудовищная кампания идёт?

— Вот этого я не ожидала. То есть для меня…

— Что вы такого там написали-то?

— Для меня было не так очевидно, насколько консервативные силы проникли в страну. Ультраконсерваторы.

— Проникли в страну. То есть опять пиндосы во всём виноваты?

— Захватив госуправление. Да. Абсолютно точно. Всё дерьмо оттуда, Антон…

— Хорошо. Что такого вы написали в этом законе о профилактике домашнего насилия, что всё общество так против вас встало?

— Это очень серьёзная история, о чём я тебе говорю. Потому что, помимо антиабортников, любителей ношения оружия и за оружие — это все организации, которые образовались там, Всемирный конгресс семей образовался там.

— Где там? В Америке?

— В Америке. У нас Институт Рокфорда.

— Вот подожди. Всемирный конгресс семей. Он существует в России?

— Да. У всех есть здесь свои организации.

— Это не иностранные агенты?

— Они — нет. А ещё CitizenGo, испанская платформа, которая со скоростью одной секунды пикала-пикала-пикала и обрушила сайты Госдумы и Совета Федерации. А содержание текста было одно: «Мы против закона о домашнем насилии, это разрушает семьи». Один текст — в течение часа сайты рушились».

Оксана Пушкина. Иллюстрация: gdm.md

Пушкина лжет, так как её повестку по продвижению ЛГБТ, феминизма и ювенальной юстиции поддерживают Демократическая партия США, Европейский союз и Совет Европы. Более того, в некогда католической Испании у власти находятся левые, которые за последние десятилетия с помощью законов и идеологической индоктринации превратили испанских мужчин в бесправных хлюпиков и создали идеальные условия для разгула феминизма и ЛГБТ.

Теперь ответим на вопрос о том, что же возмутило население РФ в законопроекте «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации», продвигаемом Пушкиной. В статье 5 «Субъекты профилактики семейно-бытового насилия» указано:

«10) организации специализированного социального обслуживания в субъектах Российской Федерации: кризисные центры для лиц, подвергшихся насилию, центры социальной помощи семье и детям, центры психологопедагогической помощи населению, центры экстренной психологической помощи и другие организации специализированного социального обслуживания…

12) общественные объединения и иные некоммерческие организации (выделено мною. — П. М.), осуществляющие деятельность в сфере профилактики семейно-бытового насилия».

В том же законопроекте обращают на себя внимание статья 14 «Полномочия организаций специализированного социального обслуживания в субъектах Российской Федерации в сфере профилактики семейно-бытового насилия» и статья 16 «Участие общественных объединений и иных некоммерческих организаций (выделено мною. — П. М.) в осуществлении деятельности в сфере профилактики семейно-бытового насилия». Иными словами, Оксана Пушкина намерена была запустить посторонних людей и частные структуры в интимную жизнь граждан РФ и дать им тотальный контроль над российскими семьями!

Тотальный контроль над жизнью российских граждан является не случайным в данном законопроекте, ведь в декабре 2019 года Пушкина, прикрывавшаяся патриотизмом, призналась в пресс-центре «Известий» в том, что ей нужно будет отвечать в Страсбурге за то, что РФ встала против её леворадикального изуверского законопроекта.

Опасности для РФ исходят и от законодательства, касающегося медицины. В декабре 2012 года Министерство здравоохранения РФ отменило клиническое руководство «Модели диагностики и лечения психических и поведенческих расстройств» 1999 года, в котором было дано четкое определение сексуальной нормы, включавшее в себя парность и гетеросексуальность. В 2018 году инициативная группа граждан направила обращение в Министерство здравоохранения, а также в различные общественные организации с призывом вернуть в российскую научно-клиническую практику нормы сексуального влечения. В ответ на это обращение была получена бюрократическая отписка от Министерства здравоохранения.

Проблема, судя по данному письму, заключается в том, что при отсутствии российских норм в медицинской сфере многие чиновники будут руководствоваться аналогичными документами Всемирной организации здравоохранения, являющейся учреждением ООН, которая в последние годы превратилась в рупор Демократической партии США. Таковым документом является Международная классификация болезней-11, которая может вступить в силу 1 января 2022 года. В ней предлагается не только полностью признать гомосексуализм и транссексуализм (трансгендерность), но и признать педофилию и зоофилию нормой в случаях, если эти влечения воспринимаются как норма самим человеком и не приводят к стрессам.

Все это до боли напоминает процесс исключения гомосексуализма из перечня психических заболеваний и находится в корреляции с «Эросом и цивилизацией» Герберта Маркузе, в которой провозглашалось освобождение сексуальности от культурных и социальных запретов. На практике это так и происходит. В Австралии в начале марта 2021 года сотрудникам американского канала ABC по совету тасманийской Службы поддержки жертв сексуального насилия предписали не употреблять слово «педофилы». По их мнению, это слово маргинализирует педофилов и приводит их к отказу от лечения и продолжению совершения преступлений.

Теперь следует отметить важность просвещения в качестве меры борьбы против современных феминисток и ЛГБТ-активистов, пытающихся выставить своих оппонентов озверевшими мракобесами. В РФ до революции борьбой за юридическое равенство полов боролась Конституционно-демократическая партия, в том числе её член-знаменитая Ариадна Тыркова-Вильямс. А так как впоследствии кадеты откажутся от левацких идей, превратятся в единственную правую партию и составят костяк Белого движения, то обвинения Пушкиной и Ко в реакционности противников современного леворадикального безумия являются клеветническими и лживыми. Ну а то, что деятельность по разрушению семьи разрушительно влияет и на нацию в целом, понимал и выступавший за отмену сословного деления П. А. Столыпин, заявивший в 1908 году, что «…люди соединились в семьи, семьи — в племена, племена — в народы для того, чтобы осуществить свою мировую задачу, для того, чтобы двигать человечество вперед».

Таким образом, ЛГБТ-движение и примкнувшие к нему феминистки являются инструментами в руках элит США и Западной Европы в противостоянии с Россией. Их целью является нанесение удара по частной собственности, рынку труда, национальной культуре, семье, а пропаганда ЛГБТ является инструментом для сокращения численности населения России, прежде всего славянского.

Население РФ и без того находится в демографической яме, и задача увеличения численности её населения — важнейшая. Для этого необходима соответствующая защита от агрессивной ЛГБТ-пропаганды, разрушающей наше общество. Вопли о защите прав сексуальных меньшинств являются дымовой завесой, прикрывающей истинные цели ЛГБТ-активистов и их сильных покровителей. В настоящий момент, когда особенно важно единство нации, делается очередная попытка расколоть её, ударив по семье — первичной основе и ячейке любого общества.

Для противостояния этому необходим категорический отказ от рекомендаций одиозных международных организаций, четкая идеология (например, «Нация, порядок, собственность») и политическая воля государства и общества. В противном случае на РФ как на суверенной стране можно будет поставить крест.

Петр Македонцев