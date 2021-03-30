 

Замглавы ОНК Владимирской области назвал симуляцией жалобы Навального на боли в спине

30.03.2021, 5:18, Разное
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Он не посещал политика в колонии.

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии во Владимирской области Владимир Григорян уверен, что политик Алексей Навальный, ранее пожаловавшийся на боли в спине и ноге, симулирует проблемы со здоровьем. Такими соображениями член регионального органа, призванного контролировать соблюдение прав человека в местах лишения свободы, поделился с корреспондентом «Дождя».

«Я тоже плохо себя чувствую, я сейчас в госпитале лежу. Я что пойду жаловаться кому-то куда-то?

У них там права больше, чему нас. А Навальный там больше симулирует, чем что-то делает.

[…] Я почти 30 лет проработал в этом ФСИН. Для вас и для нас может и не быть, а для него есть. <…> Я вам говорю, для вас с нами не достать это лекарство, а для них обязательно. У них отдельное идет финансирование, отдельно все это есть», — прокомментировал Григорян заявления оппозиционера о том, что его не обеспечивают обезболивающими препаратами.

Сам Григорян в колонии политика не посещал. Телеканал отмечает, что до 2001 года нынешний правозащитник работал в исправительных учреждениях области на различных должностях. Еще один член владимирской ОНК — Юрий Белокрылин — сказал телеканалу, что не доверяет «писанине» оппозиционера и относится к нему «очень негативно».

Два дня назад другие представители ОНК Владимирской области встретились с Навальным в колонии №2 города Покрова. Они передали его просьбу помочь в получении уколов обезболивающего препарата «Диклофенак». Ранее политик сообщил об ухудшении здоровья — у него сильно заболела спина и правая нога. Оппозиционер предположил, что это может быть связано с защемлением нерва «от постоянного сидения в автозаках и «пеналах» в скрюченном виде».

Источник: Новая газета



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