Мнение: На выборах в Раду победил мэр-сепаратист

На выборах в Раду победил мэр-сепаратист

Прошедшие довыборы в Верховную раду Украины на Донбассе дали весьма примечательный результат. На них победил ставленник олигарха Рината Ахметова и мэр города Доброполье Андрей Аксенов. Казалось бы, всего лишь один депутат, но насколько показательными и симптоматичными оказались эти довыборы.

Во-первых, данный результат показал, чего стоит болтовня Зеленского про борьбу с олигархами. Олигарх Ахметов поддерживает и проводит в Верховную раду своего кандидата, при этом данная поддержка является секретом Полишинеля. Впрочем, для разрешения этой коллизии и для устранения когнитивного диссонанса, таких олигархов, которых трогать нельзя, называют «крупный ответственный бизнес», к коему пока что относится и Ахметов, владеющий, помимо Аксенова, еще и премьер-министром Украины. Данный результат показывает, что существенное влияние Ахметова на оккупированных ВСУ территориях ДНР и ЛНР сохраняется.

Во-вторых, данные довыборы показали устойчивый тренд на крах «Слуги народа» на Юго-Востоке, который был выявлен на прошлогодних местных выборах. На текущих довыборах кандидат от «Слуги народа» занял лишь 5-е место, уступив не только победителю, но также кандидатам от «Партии Шария», партии Порошенко и активистке Шиловой (с которой Шарий в свое время публично ругался). Разумеется, такие результаты кандидатов от партии, которая разгромно выиграла последние парламентские выборы, лучше всего показывает обвальное падение рейтинга «Слуги народа» на Юго-Востоке вследствие системного обмана избирателей, русофобской и экстремистской внутренней политики и солидарности Зеленского с украинскими неонацистами. Так что результат «Слуги народа» не удивителен. С Юго-Востоком Зеленский уже давно закончил, и на этих людей он уже опираться не будет.

Стоит отметить, что ОПЗЖ сняла своего кандидата на этих довыборах, расчистив красную дорожку для кандидата от Ахметова, что указывает на наличие неких кулуарных договорняков «неправильных олигархов» с «правильным». Разумеется, если бы там был кандидат от ОПЗЖ, то тогда борьба была бы более упорной, а кандидат от «Слуги народа» занял бы и вовсе 6-е место.

Примечателен и сам Аксенов. Еще в 2014-м году он занесен на «Миротворец» как пособник террористов и российских оккупантов, покушавшийся на территориальную целостность Украины. В чем его только не обвиняли за последние 7 лет (от сепаратизма и надругательства над флагом Украины до растраты государственных денег и подделки документов, а также наличия тайного паспорта РФ), но покровительство Ахметова позволило ему не только выйти сухим из воды, но и зайти в Верховную раду.

И вот теперь человек с таким бэкграундом проводится в Верховную раду. И это вполне логично, так как в условиях олигархического правления взгляды не так важны, как управляемость и готовность действовать в контролируемой олигархом депутатской группе, через которую олигархи и ФПГ реализуют свои политические и экономические интересы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в рамках «процессов деолигархизации» и «борьбы с российской угрозой» в Верховную раду проводят человека Ахметова, обвинявшегося в сепаратизме. Евромайдан, несмотря на всю болтовню про избавление от власти олигархов, мало что поменял в самой структуре украинской власти и собственности, где вся «сменяемость власти» выражается в смене одной олигархической группы другой олигархической группой.

Это происходило и до майдана, происходит и после майдана, когда Порошенко, Медведчук, Ахметов, Пинчук, Фирташ, Тарута, Тимошенко, Коломойский и прочие приподнимаются и приопускаются на очередном этапе «борьбы нанайских мальчиков», при этом сама система олигархической власти сохраняется. Внешний контур управления Украиной не изменил эту систему, а лишь дополнил ее внешним центром принятия директивных решений, обязательных к исполнению. Это добавило для олигархических групп дополнительные условия существования – необходимо следовать в фарватере внешнего контура управления, и тогда можно заниматься тем же самым, чем олигархи занимались до 2014 года. Тот, кто пытается взбрыкивать или переть против «генерального курса», быстро получает экономические санкции или даже просто угрозы санкций, после чего либо капитулирует (как Коломойский в 2015-м году), либо встраивается, как это сделал тот же Ахметов в 2014-м году. Ну, а рассказы про «майдан против олигархов» остаются в пользу бедных.

При сохранении подобной системы Зеленский, будучи зависимой фигурой, фактически обречен подыгрывать одним олигархам (на текущем этапе Ахметову) против других олигархов (Медведчука, Коломойского) в русле того курса, который диктуют из Вашингтона. Поэтому никакой реальной борьбы с олигархами, конечно, не будет – система, сформировавшаяся при позднем Кучме и укоренившаяся при Ющенко и Януковиче, не может поменяться от ограбления очередного олигарха и замены депутатских тушек с «непатриотичных» на «патриотичных». Олигархический базис никуда не денется.

Соответственно, несмотря на все попытки Зеленского надувать щеки, его все чаще публично и демонстративно позиционируют как объект. Украинские власти как шавка крутятся у ноги хозяина в ожидании, пока Байден позвонит Зеленскому, а он все не звонит и не звонит. То волнение, с которым эту тему обсуждают на Украине, наглядно показывает, что звонок из Вашингтона есть высшее благословение, подтверждающее ярлык на княжение. О каком-либо самоуважении тут речь, конечно же, не идет.

Одновременно с этим, несмотря на призывы Зеленского провести переговоры с Меркель, Макроном и Путиным, указанные лица решили собраться и обсудить Украину. Без Зеленского, то есть де-факто демонстрируют, что воспринимают Украину как объект с околонулевой субъектностью. Разумеется, это отношение проистекает как из простого понимания, что реальными процессами на Украине управляет не Зеленский, а США, так и из того факта, что даже на Украине Зеленский является зависимой фигурой, сколько бы он грозными заявлениями ни пытался изображать из себя самостоятельного политика.

Неудачи партии Зеленского на местных выборах и довыборах на Донбассе фактически вынуждают Зеленского и его спонсоров идти наиболее экстремистским путем в интересах удержания власти, что мы и наблюдаем в процессе закрытия оппозиционных телеканалов, давлении на спонсирующих их олигархов, увольнении судей Конституционного Суда, наплевав на Конституцию, открытой смычки окружения Зеленского с неонацистами, которых используют для давления на инакомыслящих и так далее. Все это не только формирует внешний имидж «Украины имени Зеленского», но и ясно показывает, что второго срока ни у Зеленского, ни у «Слуги народа» не будет. Стоит более утилитарная задача – дотянуть до конца полномочий без особой ставки на выборы. Главное – это сохранение поддержки от Вашингтона, поэтому Зеленский более озабочен не обвалившимся до 18-22% рейтингом и даже не поражениями «Слуг народа» на выборах, а тем, чтобы ему позвонил Байден и дал гарантии, что Зеленского не заменят на более понятного Байдену Порошенко, с которым Байден проворачивал коррупционные делишки в 2014-2016-м годах.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/na-vyborakh-v-radu-pobedil-mer-separatist/ – цинк

PS. До кучи и для иллюстрации. Депутат от "Слуги Народа" Камельчук сегодня заявил, что все кто не верит в Украину, должны уехать. Это так сказать прямое предложение к тем людям на Юго-Востоке, кто за Зеленского голосовал. Эти люди Зеленскому и "Слуге народа" теперь без надобности, так что могут смело валить куда угодно.

В Крыму и на Донбассе люди поняли это еще в 2014-м году и отчалили вместе с территорией, подальше от дегенератов вроде Камельчука.

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