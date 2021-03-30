 

Компания OnePlus объявила о распродаже к годовщине создания Aliexpress

30.03.2021, 5:08, Новости дня
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Распродажа будет осуществляться на торговой площадке самого интернет-магазина Aliexpress. Компания OnePlus обещает ко дню рождения глобального онлайн-магазина выгодные условия приобретения современных электронных устройств.

В частности, ценные подарки получат первые пятьсот покупателей целого ряда смартфонов, выпущенных под брендом OnePlus. Также среди клиентов компания разыграет дорогую модель OnePlus 9.

В список акционного товара попало множество гаджетов, отмечают представители компании. Среди них – умные часы Amazfit, на которые предложат значительные скидки. О подробностях и сроках проведения акции можно узнать на страницах самого магазина Aliexpress или на сайте OnePlus.



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