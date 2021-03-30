В компании Microsoft выпустили последнее обновление для операционной системы Windows 10 образца 2019 года

Уже в мае этого года компания Microsoft обещает прекратить поддержку одной из версий популярной операционки Windows 10. Речь идет о программном обеспечении, которое появилось на рынке в 2019 году.

А сейчас стало известно, что выпушен последний апдейт к данной операционной системе.

Ранее представители Microsoft уже предупреждали пользователей данного варианта «десятки» о том, что этот продукт доживает свои последние месяцы. После прекращения поддержки у них будет выбор: продолжать ли использовать ОС без поддержки на свой страх и риск или же бесплатно обновить систему до уровня другой версии Windows 10. Выпущенная в 2019 году ОС оказалась самой неудачной среди аналогов, отмечают эксперты.