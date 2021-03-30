Памфилова заявила о неизбежности вмешательства Запада в российские выборы

Вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму обязательно произойдут – на это указывают отношения между Россией и странами Запада, однако Центризбирком готов отреагировать на любые провокации, сообщила руководитель ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

«Да, конечно, они обязательно будут. Вся логика происходящего сейчас в отношениях между многими странами Запада, в первую очередь США, и Россией диктует неизбежность этого вмешательства», – передает слова Памфиловой РИА «Новости».

«Мы готовимся отражать своей работой, будем фактами бить, разоблачать лживые сообщения. Готовим наших членов комиссий к отражению разного рода провокаций, стрессоустойчивости. Главное наше оружие – это полная открытость. Мы не боимся, мы, в отличие от США, приглашаем международных наблюдателей… Наше оружие – правда, открытость, прозрачность, в первую очередь ориентация именно на нашего избирателя. В первую очередь умение фактами обезоруживать и разоблачать всякую дезинформацию. Готовимся к честной профессиональной работе», – сказала глава ЦИК.

Говоря о возможности дистанционного голосования в масштабах всей страны, Памфилова отметила, что РФ пока к этому не готова, поскольку необходимо выстроить систему безопасности, гарантирующую защиту от малейших внешних воздействий. Электронное голосование пройдет в пяти-шести регионах страны, добавила руководитель ЦИК.

Ранее Памфилова предупредила о сложностях выборов в Госдуму, в том числе о вероятности внешнего вмешательства.

Напомним, общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования на выборах пройдет с марта по май, проведение самого онлайн-голосования запланировано на середину мая.