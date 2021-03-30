 

Памфилова заявила о неизбежности вмешательства Запада в российские выборы

30.03.2021, 4:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вмешательства в предстоящие выборы в Госдуму обязательно произойдут – на это указывают отношения между Россией и странами Запада, однако Центризбирком готов отреагировать на любые провокации, сообщила руководитель ЦИК Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 24».

«Да, конечно, они обязательно будут. Вся логика происходящего сейчас в отношениях между многими странами Запада, в первую очередь США, и Россией диктует неизбежность этого вмешательства», – передает слова Памфиловой РИА «Новости».

«Мы готовимся отражать своей работой, будем фактами бить, разоблачать лживые сообщения. Готовим наших членов комиссий к отражению разного рода провокаций, стрессоустойчивости. Главное наше оружие – это полная открытость. Мы не боимся, мы, в отличие от США, приглашаем международных наблюдателей… Наше оружие – правда, открытость, прозрачность, в первую очередь ориентация именно на нашего избирателя. В первую очередь умение фактами обезоруживать и разоблачать всякую дезинформацию. Готовимся к честной профессиональной работе», – сказала глава ЦИК.

Говоря о возможности дистанционного голосования в масштабах всей страны, Памфилова отметила, что РФ пока к этому не готова, поскольку необходимо выстроить систему безопасности, гарантирующую защиту от малейших внешних воздействий. Электронное голосование пройдет в пяти-шести регионах страны, добавила руководитель ЦИК.

Ранее Памфилова предупредила о сложностях выборов в Госдуму, в том числе о вероятности внешнего вмешательства.

Напомним, общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования на выборах пройдет с марта по май, проведение самого онлайн-голосования запланировано на середину мая.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Шустер: Мне вырезали кусок ноги, чтобы не распространялось это все, если вдруг это рак

18.11 / Российских оппозиционеров заподозрили в поддержке конфронтации между Байденом и Москвой

11.08 / Трамп обвинил администрацию Обамы в госизмене

21.01 / Роскомнадзор решил привлечь соцсети к ответственности за призывы подростков на митинги

07.09 / Соцзащита на Урале подарила юноше без рук коляску на ручном управлении

06.01 / В здании Капитолия в Вашингтоне открыли стрельбу

05.09 / 20 человек погибли при взрыве в мечети в Бангладеш, названа причина

05.12 / Трамп велел вывести почти все войска США из Сомали

31.08 / Российская полиция начала уголовное дело после избиения оппозиционера Жукова

07.08 / Bloomberg увидел в Белоруссии «очередной кошмар Европы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)