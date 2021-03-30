 

США обвинили Китай в попытке бросить вызов мировой правовой системе

30.03.2021, 4:40, Новости дня
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Цель США состоит не в сдерживании Китая, а в защите мировой правовой системы, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

По его словам, «дело состоит не в том, чтобы сдерживать Китай или не давать ему развиваться». Вашингтон стремится поддерживать «мировую правовую систему». Как сообщил Блинкен, если кто-то «бросает вызов этой системе, неважно Китай ли этой или любая другая страна», у других государств «есть причина выступить против этого» для «защиты, укрепления и сохранения мирового правопорядка». В качестве примера он привел сферу прав человека. Блинкен также заявил, что США и их союзники стремятся не позволить Пекину разделить их. Требуется «закрыть промежуточные сценарии, где Китай пытается разъединить» США и их партнеров, передает ТАСС.



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