Жыве Артдокфест

Фестиваль актуального художественного документального кино открывается 2 апреля мировой премьерой фильма «Расторгуев».

«Артдокфест», отложенный из-за пандемии, приходит в Москву и Питер. Фестиваль актуального художественного документального кино открывается 2 апреля мировой премьерой фильма «Расторгуев».

Евгения Останина посвятила картину мужу, Александру Расторгуеву, наверное, самому бескомпромиссному режиссеру неигрового кино, убитому вместе с журналистом Орханом Джемалем и оператором Кириллом Радченко в 2018 году в ЦАР, где они снимали док о наемниках из «ЧВК Вагнера».

В манифесте режиссеров-новаторов Александра Расторгуева и Павла Костомарова, которые часто отдавали камеры своим героям, сказано, что автор умер и теперь герой дока сам является автором.

В этом фильме Александр Расторгуев — герой и автор, погибший, увы, не в переносном смысле. Здесь на экране он — рядом: живой, по-прежнему неудобный, живущий под током высокого напряжения и так снимающий свое кино — не трожь, убьет! Он смотрит прямо на нас, размышляя вслух о сокровенном, суперважном, и он здесь скорее злой, чем нежный. Словно мы не оправдываем его надежд, не способны соответствовать этой зашкаливающей храбрости, искренности, прежде всего наедине с собой.

Все начнется с их последней переписки в чате, на экране всплывают реплики: «Уезжаю в безынтернетье… Надолго» «Люблю тебя»… «Иду завтракать…»

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Он считал, что у каждого человека есть великая история, и почувствовать его боль — значит протянуть руку вечности.

Он был спасателем, протягивал нам соломинки, надувные круги, плоты, хотел быть услышанным. Вынимал сердцевину событий. И бился, бился с этим уничтожающим все живое пулеметным обвинением «Зачем вы показываете такой Россию Западу?!» Какой? Задача документалиста превратить камеру в свои глаза. И его глаза — впиваются в нас, не отвернуться, не отвертеться. Его кино — чувственная антропология про то, что ложь и война разрушают сердце, храм человеческого тела, а с ним страну, нет, страны. Ты смотришь на кадры «…Жара нежных» — инвалид вползает в Черное море; смотришь простой шедевр «Чистый четверг» с черным дымом от сжигаемых сапог, чистым бельем для только что смывших с себя грязь войны солдат, которые уходят умирать, — и сердце болит. «Я и есть моя родина, мой стыд, мое невежество… Я даже не узнал, где твое плечо, чтобы опереться, твоего воздуха не хватало мне… Не оставлю тебе ни дома, ни могилы, моя родина, я буду тобой». В финале титры: операторы фильма: Александр Расторгуев, Михаил Хурсевич, Андрей Киселев, Павел Костомаров. Выходит, что это еще одна Сашина премьера.

Вот еще несколько фильмов из ста работ разных программ, на которые обращаем ваше внимание

Хит фестивалей, эпатажный фильм Ежи Сладковского «Горькая любовь». Картина завершает «трилогию русского бытия» знаменитого режиссера, после триумфальных «Водочного завода» и «Дона Жуана», также показанных на «Артдокфесте». Путешествие людей на круизном теплоходе по Волге, автор хорошо знает своих героев, возможно, слишком близко. И порой кажется, что эти влюбляющиеся, надеющиеся, разочаровывающиеся на наших глазах люди попадают в некие заданные обстоятельства со своей реальной жизнью, чувствами, надеждами.

«Моя любимая война» писательницы и режиссера Илзе Бурковской-Якобсен — анимадок от первого лица. Илзе вспоминает свое детство в советской Латвии, историю семьи. Как депортировали дедушку. Как они с одноклассниками играли в войну, бежали к телевизору смотреть «Четыре танкиста и собака», равнялись на пионеров-героев. Ее воображение было с младенчества заряжено/заражено войной. А еще в ее память впечатались: мороженое в вафельном стаканчике, секретные полигоны, спрятавшиеся в лесу, значок ВЛКСМ, черная костлявая смерть с косой, прикорнувшая на щеке у дедушки, журавль, застреленный во дворе их дома. Фильм получил приз в Анси.

«Моя любимая война». Фото: artdocfest.com

«Страна лилипутов на западе будет уничтожена». Разухабистый фильм-плакат про борцов за традиционные ценности. Это в больших городах — протесты и их разгоны. А пожилые люди в Краснодаре объединяются в «Отряд Путина». Они нападают пестрой стаей на антигосударственный пикет, на яблочников («Убирайтесь в свое Чикаго!»). Крикливо отрицают коронавирус. Не без помощи ушлых молодых помощников записывают многочисленные выступления для интернета, в которых призывают любить и любоваться Путиным, отражать происки американцев и проклинать все американское.

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Они устраивают ритуал: как ускорить экономику с помощью свечей и птички. А пока камера их не видит, с аппетитом уплетают гамбургеры из «Макдональдса».

«Подвальный балет» Лины Чаплин. Балет и футбол — шикарный визуальный контрапункт. Особенно когда они в одном разделенном пополам кадре. Сверху зеленое поле с игроками, внизу, под трибунами, — матово-жемчужный зал, в котором на пуантах набирают фуэте Эсмеральды и Щелкунчики. Танцовщики преодолевают гравитацию, наполняя пустоту — танцем, обыденность — чудом. Кажется, еще мгновенье — и белые воздушные пачки проникнут сквозь зеленый газон и взлетят над футбольным полем с орущими болельщиками. Десять лет назад Надя и ее мать Нина Тимофеева, прима-балерина большого балета, уехали из Москвы в Иерусалим, открыли студию. Это было профессиональное самоубийство? Или возможность новой жизни, в которой юные израильские танцовщики с восхищением смотрят старые пленки с русским классическим балетом.

«Подвальный балет». Фото: artdocfest.com

«Праздник» Владимира Ломова. На мой вкус, из лучших картин.

Про одного изумительно странного священника-хиппи или священника-панка. Отца Аркадия. Хипповал он в прежние годы, потом уехал с друзьями из столицы в глухое карельское село и стал строить храм, хотя и любовь к Летову, Doors, Jefferson Airplane не предал. А село стало центром притяжения для самых разных людей, хороших и плохих, известных и нет, художников, уголовников, музыкантов, алкашей… «Заходите, люди добрые, буду вам служить». И приезжали сюда отогреться многие попавшие в трещину эпох, когда-то принявшие свободу как праздник длиной в жизнь. Но так не бывает… В этом фильме — любовь и необратимость.

«Праздник». Фото: artdocfest.com

«Прыжок» Гедре Жицките напомнил о международном скандале времен холодной войны. 50 лет назад литовский моряк-радист Симас Кудирка решил буквально «выпрыгнуть» из СССР. Он перескочил с советского рыболовецкого судна «Советская Литва» на судно Береговой охраны США «Виджилант» и попросил политического убежища. Ему было отказано (этот отказ вскоре вызвал серию отставок в руководстве Береговой охраны), моряка выдали советской стороне. Мировая премьера фильма состоялась в октябре на Варшавском кинофестивале, где он получил премию как лучший полнометражный документальный фильм.

«Прыжок». Фото: artdocfest.com

«Кунашир» Владимира Козлова — о том, как живут, чем дышат жители одного из основных островов Курильского архипелага в 16 км от Японии. Советские войска заняли остров в 1945 году. Примерно год жили вместе, потом началась депортация на Хоккайдо 17 000 японцев и айнов, живших на Курилах и Сахалине. Сейчас люди здесь живут в отрыве от всего мира. Старожилы вспоминают времена японской цивилизации. Мечтатели надеются на недостижимое — открыть бы остров миру: туризм, бальнеология, здесь такие источники, такие красоты. Заодно бы железное море от металла очистили. А так… Рабочих мест нет. Из культурной жизни — военные праздники и реконструкции освобождения острова от японских захватчиков.

Среди программ — новая секция «Жыве Беларусь!»

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В ней фильмы о недавнем прошлом страны, пытающейся сегодня вырваться из диктатуры, зарешеченной насилием.

Фильм «Поколение 328» про печально известную статью УК (незаконный оборот наркотиков), с помощью которой можно упечь за решетку любого, кто не нравится. Или просто повысить показатели по арестам. Заключенные внутри тюрьмы передвигаются как изуродованные манекены: скрюченные спины, связанные сзади руки задраны выше лопаток. На свободе голодают их мамы, но ничего не меняется. «Установлен режим, — ярится Лукашенко, — чтобы они там смерти просили!»

Фильм «В одиночку» про солиста рок-группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка. Он призывал освободить из российской тюрьмы режиссера Олега Сенцова, последовательно выступает за поддержку Беларуси: «Вспомните, чья была кровь на Майдане. Вспомните друзей, которые стояли за нас и верили в нас!»

В программе «Артдокфеста» уже прогремевшие в мире неигрового кино картины «Горбачев. Рай» Виталия Манского, «Котлован» Андрея Грязева, «Папа» Гай-Германики.

А на закрытии покажут долгожданный фильм «[email protected] THIS JOB» Веры Кричевской — вдохновенный триллер об основателе «Дождя» Наталье Синдеевой.

Спешите! На некоторые сеансы билеты уже распроданы.

Расписание и билеты здесь.

Лариса Малюкова

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