Мнение: На венесуэло-колумбийской границе

Сообщают о боестолкновении на границе Венесуэлы и Колумбии в районе погранперехода между венесуэльскими военными действовавшими при поддержке российских военных специалистов и одной из фракций ФАРК.

В результате у венесуэльцев 9 раненых (из них несколько тяжелых). Потери ФАРК не уточняют. Колумбийские повстанцы пытались обеспечить коридор для переправки наркотиков, за счет продажи которых они покупают оружие для борьбы с правительством Колумбии. Ужесточение контроля на границе грозит некоторым фракциям ФАРК серьезной просадкой денежных поступлений, поэтому не удивительно, что дошло до насилия.

Видео:

https://twitter.com/SomosUtah/status/1376644092201869313

PS. Официальные источники в Каракасе заявили, что заявления Колумбии о боестолкновении с ФАРК искажают действительность и бой был с боевиками одного из колумбийских наркокартелей. После этого связанное с правительство Колумбии НКО обвинили правительство Мадуро в тайных контактах с ФАРК.

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