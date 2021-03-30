Цены на процессоры Intel продолжают снижаться

Как сообщают источники, цены на процессоры Intel продолжают падение. Причем, достигнутые нижние уровни – еще не предел, утверждают эксперты.

Так, процессор Core i9-10900K можно приобрести уже за четыре сотни американских долларов. Дешевеют Ryzen 5000. Ранее на рынке было замечено снижение стоимости процессоров десятого поколения. Сейчас соотношение цены и производительности в таких устройствах более чем выгодное для покупателя, уточнят специалисты.

Причиной данной тенденции считают ожидаемый выход нового поколения устройств Rocket Lake. К сожалению, это пока не привело к такому же снижению стоимости в розничной торговле компьютеров, так как видеокарты, наоборот, только дорожают.