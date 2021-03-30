Умная зубная щетка Oclean X Pro Elite уже поступила в продажу

В свободной продаже появилась умная зубная щетка Oclean X Pro Elite. В зависимости от версии устройства, его цена составляет 60-70 американских долларов.

Кроме того, производитель обещает делать подарки покупателям данных устройств. Щетка электрическая. Благодаря инновационным смарт-технологиям, она обеспечивает на 15% более качественную очистку поверхности зубов. А работу устройство выполняет в три раза быстрее, чем обычные электрические аналоги.

Заложенное программное обеспечение автоматически снизит обороты, если сила нажатия окажется слишком большой. Кроме того, умная щетка начинает вибрировать, когда ее владелец случайно пропускает какую-либо зону очистки ротовой полости.