Мнение: О запоздалом прозрении российского МИДа
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Ох, кажется, где-то в Африке сдох последний белый слон. Или где-то в воздухе что-то этакое благорастворилось…
Короче, до жирафа стало доходить.
В том смысле, что МИД России, оглядевшись вокруг, осмотревшись около и, возможно, услышав российского посла в Вашингтоне, приглашённого – но не отозванного! – в Москву для как бы консультаций, начал обозревать текущую ситуацию.
И вот к какому «прозрению», озвученному устами многолетней spokeswoman, пришёл.
О, как! Нет, оказывается, никаких живительных санкций. Нет никаких долгожданных возможностей развивать и строить своё вместо западного. Есть только санкционная война по сдерживанию и торможению России. Есть ровно то, о чём все проевразийски настроенные консерваторы-почвенники талдычат уже с десяток лет, вопреки шапкозакидательству квасных путриотов.
Не совсем, правда, понятно, о каком таком «развитии» говорила Мария Захарова. Отечественная #экономика лет восемь как вяло колеблется между застоем и кризисом. Российские инновации уже лет пять-шесть назад практически исчезли из риторики высоких должностных лиц. Общественные настроения стремительно дрейфуют в сторону крайнего охранительства, если не откровенного черносотенства. Внутриполитический климат становится всё более репрессивным, а качество государственного управления – архаичным. Система быстро деградирует буквально по всем направлениям.
Нет, если имелось в виду развитие от авторитаризма к стопроцентной фашистской диктатуре, вопросов нет. Но вряд ли такой вектор порадует остальной мир, с тревогой наблюдающий, куда именно «развивается» огромная страна с – пока ещё – крупнейшим ядерным потенциалом. Как обретает черты режима, однажды втянувшего планету в самую разрушительную и кровопролитную мировую войну.
А вас такое направление развития радует?
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Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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