С отколовшейся льдины на Москве-реке сняли двух велосипедистов

Спасатели сняли двух велосипедистов, находившихся на отколовшейся льдине на Москве-реке в 100 метрах от берега, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«В районе острова Бобровый в 100 метрах от берега спасатели обнаружили на дрейфующей льдине двух молодых людей с велосипедами», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

В департаменте рассказали, что сначала велосипедисты отказывались покидать льдину, однако спасателям удалось их уговорить сесть лодку.

Затем молодые люди были доставлены на поисково-спасательную станцию «Кожухово», откуда уехали в сопровождении полицейских «для дальнейших разбирательств».

В феврале более 20 человек сняли с отколовшейся льдины в Таганроге.