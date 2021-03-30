 

С отколовшейся льдины на Москве-реке сняли двух велосипедистов

30.03.2021, 3:46, Новости дня
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Спасатели сняли двух велосипедистов, находившихся на отколовшейся льдине на Москве-реке в 100 метрах от берега, сообщили в департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«В районе острова Бобровый в 100 метрах от берега спасатели обнаружили на дрейфующей льдине двух молодых людей с велосипедами», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

В департаменте рассказали, что сначала велосипедисты отказывались покидать льдину, однако спасателям удалось их уговорить сесть  лодку.

Затем молодые люди были доставлены на поисково-спасательную станцию «Кожухово», откуда уехали в сопровождении полицейских «для дальнейших разбирательств».

В феврале более 20 человек сняли с отколовшейся льдины в Таганроге.



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