В «Слуге народа» предложили «всем, кто не верит в Украину», уехать из страны

Депутат украинской президентской партии «Слуга народа» Юрий Камельчук предложил «всем, кто не верит в Украину, выезжать».

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости».

Напомним, украинский генерал Сергей Кривонос рассказывал, что уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс.