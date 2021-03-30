В «Слуге народа» предложили «всем, кто не верит в Украину», уехать из страны
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Депутат украинской президентской партии «Слуга народа» Юрий Камельчук предложил «всем, кто не верит в Украину, выезжать».
Об этом он сообщил в эфире телеканала «Наш», передает РИА «Новости».
Напомним, украинский генерал Сергей Кривонос рассказывал, что уехавшие на подконтрольные Киеву территории украинцы возвращаются в Крым и Донбасс.
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