 

Бундестаг собрался обсудить российские системы на кораблях ВМС Германии

30.03.2021, 3:46, Новости дня
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Вопрос о том, что корабли ВМС Германии оснащены российскими навигационными устройствами, вынесен на обсуждение в комитете бундестага по вопросам обороны, сообщила представитель фракции Свободной демократической партии по оборонным вопросам Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Она заявила, что «крайне раздражена» сообщениями о российских устройствах, передает РИА «Новости».

Напомним, немецкие СМИ сообщили, что военные подводные лодки Германии оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией.



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