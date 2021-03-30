Бундестаг собрался обсудить российские системы на кораблях ВМС Германии

Вопрос о том, что корабли ВМС Германии оснащены российскими навигационными устройствами, вынесен на обсуждение в комитете бундестага по вопросам обороны, сообщила представитель фракции Свободной демократической партии по оборонным вопросам Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

Она заявила, что «крайне раздражена» сообщениями о российских устройствах, передает РИА «Новости».

Напомним, немецкие СМИ сообщили, что военные подводные лодки Германии оснащены навигационными устройствами, разработанными российской компанией.