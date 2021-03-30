Мнение: Дюрер в Москве: Исторический музей превратил свои залы то ли в райские кущи, то ли в круги ада

Сегодня вечером в выставочном комплексе Исторического музея (бывший музей Ленина) открылась выставка "Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры из собрания Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии".

Экспонировать гравюру так, чтобы зритель сказал "ах", очень сложно, но музею это удалось.

Это очень полное собрание гравюр Дюрера, почти все его знаменитые циклы. Они специально привезены к нам из итальянской Брешии (около 120 штук), и организовать такую выставку в условиях ковида было не просто.

Рассматривать одноообразные черно-белые листы народу, на самом деле, на больших выставках приедатся, поэтому большую роль играет архитектура выставки, как ее придумали оформлять. Архитектором данного проекта является Агния Стерлигова, и она сделала действительно нечто запоминающееся.

Взгляд не замыливается, а резко переключается при переходе из зала в зал.

Еще, пиарщики говорят, там есть легкий саунд-дизайн, но в вечер открытия расслышать его невозможно было. (А еще я опоздала на шампанское, весь вернисаж, считай, насмарку, надо было все-таки на утренний пресс-показ успеть прибежать! Хнык-хнык).

Я не стала крупно фотографировать экспонаты — эти вещи легко можно найти в сети и разглядывать их в мегапиксельном увеличении, каждую детальку.

Смысл же посещения выставки живьем — это увидеть, каковы эти гравюры в реальности, как крохотны эти листочки бумаги, как они пожелтели. Попытаться представить, как и зачем их покупали люди Ренессанса, что это было сродни коллекционированию почтовых открыток или, скажем, очень крупных почтовых марок…

Кстати, эта выставка открывает проект "Сокровища музеев Италии в Историческом музее", рассчитанный на несколько лет, дай бог повезет нам увидеть еще много крутого.

Некоторые фрагменты оформления выставки — прямо парадиз для инстаграмищков и тиктокеров будет, наверно.

Вообще, привычные выставочные залы этого здания удалось преобразить достаточно круто.

Напомню, что войдя в него, если вы пойдете прямо, то попадете в стационарный Музей 1812 года. Если пойдете в залы направо — там сейчас ошеломительная выставка императорских платьев из Эрмитажа. А это вот — по левую руку. (Подчеркиваю, это не главное здание ГИМа!)

Помимо гравюр есть некоторое количество предметов, связанных с его именем.

Вот советские медальки в честь него. Трогательно

Еще есть доспех и какое-то домашнее барахлишко того периода.

Этот портрет — проекция. Он разгоратеся внезапно. Впечатляет!

На фото – я и моя любимая серия "Апокалипсис". Про которую те, кто арочел мою книгу о нем, знают гораздо, гораздо больше экскурсовода.

Итак, кто опознает сюжеты слева и справа от моих ушей?

А этот?

"Апокалипсису" посвящен отдельный зал. Это крупные листы, с большой деталировкой. Кто прочел мою книгу — может идти чисто на него! Чтобы увидеть в реальности эти шедевры.

Есть, конечно, оттиски и других всемирно известных гравю Дюрера.

Вообще Дюрер работал очень много, и собрать очень полную коллекцию его работ — тяжело. Пинакотека Брешии известна тем, что может этим похвастаться.

Мне нравится, как вышел этот кадр. Он философский.

Выставка работает до 28.06.2021

Сайт выставки

https://shm.ru/shows/27773/