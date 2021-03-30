Мнение: Про зеленую энергетику

Когда Запад начал буквально продавливать экологическую повестку, это, безусловно, вызывало определенного рода недоумение. Тем более, что продавливание было (да и остается) предельно грубым, буквально навальным (не Алексей). Говорить о научной обоснованности выдвигаемых аргументов тоже спешить не стоит. До сих пор не существует сколь-либо однозначно признаваемой климатической модели, которую можно было бы положить в основу прогнозирования. Пресловутый «парниковый эффект» и антропогенность этого процесса — в общем, пальцы загибать можно и нужно не на одной и даже не на двух руках.

Тем не менее, пробиваемая буквально с кровью и мясом экологическая тематика, вне всякого сомнения, является предельно важным инструментом. Вопрос лишь — чего?

В определенном смысле ответ уже есть. Он еще требует более тщательного и вдумчивого осмысления, но в целом логическая цепочка уже выстроена.

Переход к Шестому технологическому укладу невозможен без создания принципиально новых источников энергии. Принципиальная новизна таких источников заключается в двух базовых факторах и параметрах.

Первый фактор. Известно, что одной из ключевых проблем энергетики вообще является неравномерное распределение энергоресурсов. Кому-то Творец или другой источник благоденствия дал уголь, нефть и газ, а кого-то оставил совсем без ничего. А стратегический ресурс — это такая штука, обладание которым стоит любых усилий, включая и войны. Поэтому вначале страны играли в геополитику — борьбу за источники ресурсов, затем включили по полной программе геоэкономику — борьбу за пути транспортировки ресурсов и точки связности.

В любом случае все действия по обеспечению собственной безопасности и проектов развития так или иначе критически зависели от существующего противоречия, связанного с неравномерным распределением ресурсов, в том числе и энергетических.

А потому возникло непрямое решение — создать энергетику на ресурсе, который есть вообще везде. Названы были эти ресурсы «возобновляемыми». Удачное или не очень название — неважно. Важно то, что решение в целом вполне грамотное, а учитывая его непрямой характер — максимально эффективное.

Вот только по понятным причинам это решение невероятно затратное по всем доступным ресурсам. Включая и временные. Создать новый энергобаланс — невероятно сложная задача, особенно для развитых стран, потребляющих гигаватты энергии.

Второй фактор перехода к Шестому укладу применительно к энергетике заключается в необходимости миниатюризации и автономизации производства энергии. Суть здесь в том, что потребитель (или домохозяйство) в Шестом укладе — это компактный и максимально независимый инфраструктурно субъект. Это требование вытекает из необходимости разрешения еще одного крайне сложного противоречия, сложившегося в ходе индустриального цикла развития и перехода к когнитивному циклу развития человечества (в скобках отмечу, что, безусловно, переход от индустриальной к когнитивной фазе развития состоится далеко не у всех человеческих общностей. Как и всегда — в ходе эволюции эволюционирует лишь малая часть экосистемы, остальная остается в прежней фазе. Однако эволюционировавшие виды всегда получают конкурентное преимущество, и «отстающие» уже никогда не могут догнать вырвавшихся вперед. Пример — Россия, которая вошла в капитализм пятой страной в мире — после Англии, Германии, Франции и США, но даже пятое место оказалось фатально отстающим, и Россия в гонке развития сумела вырваться только через обрыв, выход из системы капитализма, и уже в рамках своей собственной она сумела преодолеть все фазовые переходы развития и выйти в итоге на второе место в мире) В общем, чтобы коротко — в дивный новый мир, каким бы он ни был, перейдут не все. Не только лишь все смогут это, – перефразируя известного политика.

Так вот, противоречие, которое должна разрешить фаза перехода от индустриальной фазы к когнитивной, звучит примерно так: индустриальная фаза «проедает» базовый «пищевой ресурс» связность пространства. И превращает индустриальную среду обитания в антропустыню. Точно так же во время архаичной фазы развития человек «проедал» пищевую инфраструктуру территории и превращал ее в непригодную для собственного проживания среду (грубо говоря, когда человек съедал всех мамонтов, ему нужно было решать проблему — либо откочевывать на новое место с новыми мамонтами, либо совершать эволюционный рывок и находить на нынешней территории новый пищевой ресурс). В итоге архаичная фаза сменилась традиционной, где базовым ресурсом стала плодородная территория, на которой человек научился выращивать пищу. Естественно, плодородная территория тоже истощалась, вследствие чего возникал тот же вопрос — либо воевать за новые плодородные земли, либо развиваться и находить новый пищевой ресурс. Ответом на второй вопрос стала индустриальная фаза. У которой базовым ресурсом стала инфраструктура. И она точно так же конечна, и мы сегодня подошли к проблеме исчерпания инфраструктурного потенциала.

Собственно, поэтому Шестой уклад будет искать ответ на вопрос — как доставить ресурс (любой ресурс — пищевой, энергетический, технологический) в точку, связность которой стремится к нулю.

Ответ уже примерно понятен — потребитель в Шестом укладе должен быть максимально автономным и в идеале быть максимально равномерно распределен по всей поверхности земли. Что и приводит к тому, что связность каждой точки, в которой живет потребитель, будет практически равна нулю. (Конечно, идеальную ситуацию воспроизвести не удастся, в силу решения вопросов безопасности люди все равно будут селиться неравномерно, тяготея друг к другу, но в любом случае развитый Шестой уклад приведет к уходу эволюционировавших и перешедших к Шестому укладу людей из агломераций. Которые останутся, но в них, в этих чудовищных человейниках, будут жить неэволюционировавшие жители Пятого и предыдущих ему укладов.

Всё сказанное, наверное, выглядит несколько сложным для понимания, но я не хочу сейчас «расшивать» всё и углубляться — слишком большой объем только повредит.

Вывод из сказанного прост — технологии Шестого уклада будут максимально компактными. Способными уместиться буквально в одном конкретном домохозяйстве. Конечно, не все, но уж базовые, такие как энергетика — точно. Поэтому и требуется создание «зеленых технологий, работающих в любой точке пространства. Собственно, они уже есть — и ветроэнергетика, и солнечная энергетика уже отвечают этому принципу, делая домохозяйство максимально независимым. «Большая экономика» точно так же, переходя на «зеленую» энергию, резко и существенно снижает риски, связанные с ресурсной необеспеченностью и угрозами, возникающими на путях доставки. Никакой Путин уже не сможет угрожать перекрыть газовую трубу и шантажировать целые континенты, если они не будут критически зависимы от трубы. Снижение политических рисков обеспечивает развитым странам и территориям большую безопасность от психопатов, которых на ресурсных площадках почему-то всегда очень много.

Собственно, мы и подошли к тому неадекватному вызову, который создает Запад, педалируя тему глобального потепления и экологической повестке.

Конечно, Запад (точнее, его управляющие круги) вряд ли сами верят в тот бред, который транслирует аутичная девочка Грета. И уж тем более они не пугаются ни грядущего глобального потепления или похолодания. Но вот пугать всех остальных — это без вопросов.

Экологическая повестка и тема глобального потепления — это инструмент, с помощью которого Запад намерен вынудить заплатить весь остальной мир за переход Запада на технологии Шестого уклада. Что выгляди логичным — если вы можете заставить кого-то расплатиться за вас в ресторане, то зачем вам платить самому?

«Декарбонизация» – это следующий шаг. Практический шаг в направлении принуждения заплатить. Байден не просто так собирает экологический саммит в апреле. Итогом должно стать новое глобальное соглашение, по которому все товары, поставляемые на крупнейшие развитые рынки, будут в принудительном порядке обкладываться специальным экологическим налогом, если эти товары произведены по технологиям, увеличивающим выбросы парниковых газов. Этот налог будет выплачиваться при пересечении границы развитого рынка. Хочешь торговать с нами? – Заплати.

Собственно, мы и подошли к вопросу, на какие деньги Запад будет эволюционировать и строить энергетику Шестого уклада у себя. Платить будут все остальные. И деваться им, в общем-то, некуда. Хотя бы потому, что вся экономика сырьевых стран построена на экспорте своих товаров в развитые территории. Представить себе, что Путин со своими дружками начнет развивать Россию и вкладывать деньги в развитие нефте-газохимии на своей территории, в новую энергетику, новую инфраструктуру — да ну бросьте. Они будут страдать, платя новый налог, но продолжат гнать природные ресурсы на Запад. Просто потому, что ничего другого не умеют, не могут и не хотят. И таких Путиных — половина остального мира. Бездарные, вороватые и бестолковые временщики.

В итоге будет создан новый мировой порядок, где буквально считанное число стран составит Первый мир, перешедший в Шестой уклад, некоторое количество стран Второго мира — те, кто будет балансировать между предыдущим и новым укладом, и все остальные страны Третьего мира, которым и так комфортно безо всякого перехода. Место России (во всяком случае нынешней России) уже понятно.

Процесс уже идет, идет вовсю. Именно поэтому, к примеру, Саудовская Аравия так стремится заскочить на уходящий поезд. Проект кронпринца «Вижно-2030» – это она и есть, эта попытка. Что-то похожее делают другие аравийские монархии — Кувейта, ОАЭ, Катара (хотя Катар идет своим особым путем). Во Второй мир однозначно войдут ряд страни территорий Юго-Восточной Азии — Южная Корея, Япония, Тайвань, Малайзия, Китай. Возможно, в него сможет войти Бразилия. На грани между Первым и Вторым мирами будут Австралия, часть европейских стран. И это, пожалуй, всё. Все остальные станут крепким Третьим миром, без шансов вырваться даже во Второй. Когда Шестой уклад лет через 50-60 исчерпает себя, у них снова появится шанс. Но не раньше.

ПС. Где-то под конец апреля меня попросили провести семинар как раз на эту тему. Там можно будет более подробно затронуть и те рамочные вопросы, которые я здесь лишь упомянул. А вообще – тема невероятно обширная, так что на ней можно будет останавливаться не раз.

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