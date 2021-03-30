Мнение: Необходимо еще больше цензуры в интернете



Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг, генеральный директор Twitter Джек Дорси и генеральный директор Google / Alphabet Сундар Пичаи дают показания перед комитетом Палаты представителей по энергетике и торговле, 25 марта 2021 г.

О том как проходили слушания в Конгрессе США относительно цензуры в Интернете и о том, как американские конгрессмены требовали усиления политической цензуры в социальных сетях.

Конгресс на пятичасовом слушании потребовал от руководителей технических компаний еще более агрессивной цензуры в Интернете

Репрессивная цель Конгресса, контролируемого демократами, – передать власть полиции и подвергнуть цензуре политический дискурс с помощью этих технологических гигантов.

В течение пяти с лишним часов в четверг комитет палаты представителей вместе с двумя подкомитетами преследовал трех технических руководителей, неоднократно требуя, чтобы они подвергали цензуре политический контент на своих платформах, и пообещал принять меры законодательного возмездия, если они не выполнят требований. Слушания были одним из самых ошеломляющих проявлений растущих авторитарных усилий Конгресса по установлению контроля над политическим дискурсом с помощью этих компаний в своих собственных политических интересах и целях.

Как я отметил, когда в прошлом месяце сообщал о расписании этого слушания, это был «третий раз менее чем за пять месяцев, когда Конгресс США вызвал руководителей социальных сетей с явным намерением оказать давление и принуждать их к цензуре большего количества контента со своих платформ». Большая часть продолжительных слушаний в четверг состояла из того, что один демократ вслед за предыдущим жаловался на то, что генеральный директор Facebook Марк Цукерберг, генеральный директор Google / Alphabet Сундар Пичаи и генеральный директор Twitter Джек Дорси не справились со своими обязанностями по цензуре политических голосов и идеологического контента, который эти избранные должностные лица считают опасным или вредным.

Члены комитета республиканцы в основном ограничивали свои претензии противоположной озабоченностью: эти гиганты социальных сетей чрезмерно заглушали консервативные голоса, чтобы продвигать либеральную политическую повестку дня (эта жалоба верна лишь частично: значительная онлайн-цензура, такая как усиление внутреннего контроля правоохранительных органов в целом, фокусируется на всех идеологиях , направленных против истеблишмента, а не только против правых). Эта редакционная цензура, настаивали многие республиканцы, сделала иммунитет технологических компаний устаревшим, поскольку теперь они действуют как издатели, а не просто нейтральные передатчики информации. Некоторые республиканцы действительно присоединились к демократам в требовании большей цензуры, хотя они по их заявлениям делали это во имя защиты детей от психических расстройств и хищников, а не идеологического соответствия.

Как они делали на предыдущих слушаниях, и Цукерберг, и Пичаи говорили как суперсценарии, запрограммированные автоматы, которыми они и являются, стремясь угодить своим надзирателям в Конгрессе (хотя они периодически выдавали ненужные предупреждения о том, что чрезмерная «модерация контента» может искалечить свободный политический дискурс). Дорси, напротив, казалось, подошел к концу своей линии терпения и терпимости к банальным, идиотским требованиям цензуры, и едва удосужился скрыть это безразличие. В какой-то момент он категорически заявил в ответ на требования, чтобы Twitter делал больше для удаления «дезинформации»: «Я не думаю, что мы должны быть арбитрами истины, и я не думаю, что правительство должно быть таким же».

В частности, Цукерберг обладает минимальной способностью общаться так, как это делают люди. Генеральный директор Facebook, очевидно, был проинструктирован командой консультантов по публичным выступлениям, что принято обращаться к членам комитета как «конгрессмен» или «конгрессвумен». Таким образом, он начинал буквально каждый ответ, который давал, даже на быстрые вопросы, с этого слова. Он просто отказывался пошевелить без этого – в течение пяти часов (хотя, справедливости ради, допрос Цукерберга часто был абсурдным и необоснованным). Его мозг не позволяет по своему усмотрению отклоняться от сценария, каким бы подходящим он ни был. На каждый задаваемый ему вопрос он делал паузу на несколько секунд, заставляя свои внутренние алгоритмы искать соответствующее место в метафорической кассете, вставленной в скрытый ящик в его спине. Произнес слово «конгрессмен» или «конгрессвумен», остановился еще на несколько секунд, чтобы найти следующее подходящее место в кассете для позвоночника, а затем, не мигая, продолжил повторять слова, медленно передаваемые в его нейроны. Можно было практически увидеть, как в его голове болезненно крутятся шестеренки, пока кассета перематывается назад или вперед. Этот извилистый ритуал занимал около тридцати процентов времени слушания.

Я никогда не видел членов Конгресса, представляющих весь идеологический спектр, настолько объединенными, как их внутреннее презрение к нечеловеческому поведению Цукерберга:

Но очень важно не упускать из виду, насколько поистине деспотичны подобные деятели. Это легко упустить из виду, потому что мы так привыкли, что политические лидеры успешно требуют, чтобы компании, работающие в социальных сетях, подвергали Интернет цензуре в соответствии с их прихотями. Напомним, что приложение Parler, которое в то время было самым загружаемым в стране, было удалено в январе из магазинов Apple и Google Play, а затем ему было отказано в интернет-услугах Amazon только после того, как два очень известных члена Демократической палаты публично потребовали этого. На последних слушаниях по поводу цензуры, созванных Конгрессом, сенатор Эд Марки (D-MA) недвусмысленно заявил, что недовольство демократов не в том, что эти компании подвергают цензуре слишком много, а, скорее, недостаточно. Один демократ после слушаний в следующий четверг описывал весь контент в Интернете, который они хотят, чтобы тот исчез. Многие из них заявили об этом прямо.

В какой-то момент ближе к концу слушания член палаты представителей Лиззи Флетчер (штат Техас) в контексте беспорядков 6 января фактически предложила правительству составить список групп, которые они в одностороннем порядке считают «внутренними террористическими организациями», а затем предоставить его технологическим компаниям в качестве руководства для обсуждения того, какие обсуждения им следует «отслеживать и удалять»: другими словами, относиться к этим группам так же, как к ИГИЛ и «Аль-Каиде».

Невозможно передать словами, насколько все это пугающе и авторитарно: час за часом наблюдают за правительственными чиновниками, которые требуют цензуры политических высказываний и угрожают наказанием за непослушание. Как я подробно рассказывал в прошлом месяце, Верховный суд США неоднократно постановлял, что государство нарушает гарантию свободы слова Первой поправкой, когда оно принуждает частных лиц к цензуре вместо себя, во имя тиранической цели, которой эти слушания были особенно посвящены.

Существуют настоящие проблемы, связанные с монопольной властью Кремниевой долины. Монополии представляют собой угрозу как политической свободе, так и конкуренции, поэтому экономисты большинства идеологических убеждений давно настаивают на необходимости их предотвращения. На рассмотрении Конгресса при поддержке обеих партий (в том числе в Антимонопольном подкомитете Палаты представителей, перед которым я выступал несколько недель назад ) находится ряд обнадеживающих законов , которые сделают значимые и продуктивные шаги в направлении ослабления безответственной и недемократической власти этих монополий в нашей политической и культурной жизни. Если бы эти слушания касались предметного рассмотрения этих антимонопольных мер, они были бы заслуживающими внимания.

Но это тяжелая и трудная работа, и эти слушания не об этом. Они хотят худшего из всех миров: сохранить монопольную власть Кремниевой долины, но передать огромную, угрожающую власть, чтобы контролировать наши выступления, от этих компаний в руки Конгресса и исполнительной власти, контролируемых демократами.

И, как я неоднократно задокументировал , не только политики-демократы агитируют за усиление политической цензуры, но и их либеральные союзники-журналисты не могут мириться с тем, что в Интернете могут быть какие-то места, которые они не могут контролировать. Это мелкий менталитет подражателя-деспота, который заставил их контролировать «неограниченные» обсуждения относительно нового приложения для общения Clubhouse и усилить их попытки удалить писателей, которые им не нравятся, из Substack. Буквально сегодня The New York Times предупреждает на своей первой странице, что в подкастах с поддержкой Google проходят «неотфильтрованные» обсуждения.

Нас с детства учат, что отличительной чертой репрессивных режимов является то, что политические деятели обладают властью, чтобы заставить замолчать идеи и людей, которые им не нравятся, и что, наоборот, то, что делает США «свободным» обществом, – это гарантия того, что американским лидерам запрещено действовать. так. Невозможно согласовать это утверждение с тем, что произошло в зале заседаний Палаты представителей в течение пяти часов в четверг.



Глен Гринвальд, писатель, адвокат.

https://greenwald.substack.com/p/congress-in-a-five-hour-hearing-demands-0cf – цинк

Разумеется, подобные слушания и подобные требования к усилению цензуры, никак не помешают США поучать другие страны "свободе слова".

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