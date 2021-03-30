 

Время отклика в новых игровых мониторах ViewSonic составило 1 мс

30.03.2021, 3:20, Новости дня
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Как сообщили представители компании ViewSonic, в новых игровых мониторах время отклика составит всего одну миллисекунду. Это примерно вдвое меньше, чем в большинстве высококачественных аналогичных устройств.

Разработчик представил сразу две версии, отличия между которыми состоят в размере диагонали: 23,8 или 27 дюймов. Разрешение картинки в обоих вариантах составляет 1920 на 1080 пикселей.

Также во время презентации стало известно, что максимальное значение контрастности составляет в данных моделях 4000 к 1. Яркость может достигать 250 единиц. Цветовое пространство sRGB охвачено более чем на сто процентов. А частота обновления картинки – 165 Гц. Наконец, мониторы оснащены стереодинамиками с качественным звучанием.



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