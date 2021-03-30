Эксперты напомнили о главных преимуществах беспроводных зарядных устройств

Беспроводные зарядные устройства получают все большее распространение, говорят эксперты. Однако не все пользователи понимают, насколько они лучше традиционных зарядок с проводом.

Во-первых, беспроводное устройство способно заряжать сразу несколько гаджетов. Во-вторых, зарядка может работать даже тогда, когда вы используете устройство. Повредить его при этом практически невозможно.

Следующим очевидным преимуществом является защита гаджетов, поставленных на зарядку, от возможных скачков напряжения в сети. Проводное устройство не дает таких гарантий. Наконец, со временем не переломится тонкий провод, не выйдет из строя разъем и не потребуется ремонт или замена устройства по этой причине.