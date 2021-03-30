Канада ввела санкции против двух физических и четырех юридических лиц – участников строительства Крымского моста

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно объявил о новых санкциях против 2 физических и 4 юридических лиц РФ в ответ на незаконную аннексию Россией АР Крым в 2014 году. Об этом говорится на сайте правительства Канады 29 марта.

“В течение семи лет подряд Россия систематически игнорирует призывы международного сообщества прекратить нарушения суверенитета, территориальной целостности и международного права Украины. Народ Украины заслуживает лучшего будущего, которое он может построить самостоятельно, без вмешательства России. Вот почему мы принимаем меры, и мы готовы принять дальнейшие меры с нашими союзниками и партнерами по мере необходимости”, – отметил Гарно.

Под канадские санкции подпали следующие компании:

“Крымская первая страховая компания”;

“Крымская железная дорога”;

ОАО “Ленпромтранспроект” (проектировало железнодорожные подходы к Крымскому мосту);

ОАО “Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит–Томмот–Якутск” (техзаказчик подходов к Крымскому мосту).

В санкционном списке двое граждан РФ – гендиректор “Гранд Сервис Экспресс” Александр Ганов (оператор железнодорожного сообщения с Крымом) и замгендиректора инфраструктурных проектов компании “Стройгазмонтаж” Леонид Рыженькин. По данным ЕС, Рыженькин с 2015 года курировал строительство Крымского моста, отмечает Deutsche Welle.

Санкции предусматривают заморозку активов и запрет на ведение бизнеса с физическими и юридическими лицами, ставшими объектами санкций.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Мост через Керченский пролив начали строить после аннексии украинского Крыма. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильное движение по Крымскому мосту 15 мая 2018 года.

Украинские власти назвали мост, соединивший оккупированный полуостров и Краснодарский край России, угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля 2018 года ввел санкции против российских компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста. 1 октября 2020 года ЕС расширил санкции. К новому пакету присоединились Великобритания и Швейцария.

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