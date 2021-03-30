Интенсивные силовые тренировки могут повредить здоровью

Эксперименты, проведенные медиками из Медицинского Центра Боб Йирка, доказывают, что слишком большие физические нагрузки никак не способствуют укреплению здоровья. Наоборот, чрезмерные увлечения силовыми упражнениями, когда их делают до изнеможения, часто приводят к инсулинорезистентности.

Последствия очень схожи с теми, с которыми сталкиваются больные диабетом, отмечают ученые. Также начали страдать органы дыхания и мышечная система.

Эксперименты проходили в группе добровольцев, состоящих из молодых и здоровых людей. Пока нагрузки были относительно легкими или средники, организм каждого участника реагировал нормально. Но ситуация изменилась, как только нагрузки дошли до максимума.