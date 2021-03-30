 

Интенсивные силовые тренировки могут повредить здоровью

30.03.2021, 2:26, Новости дня
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Эксперименты, проведенные медиками из Медицинского Центра Боб Йирка, доказывают, что слишком большие физические нагрузки никак не способствуют укреплению здоровья. Наоборот, чрезмерные увлечения силовыми упражнениями, когда их делают до изнеможения, часто приводят к инсулинорезистентности.

Последствия очень схожи с теми, с которыми сталкиваются больные диабетом, отмечают ученые. Также начали страдать органы дыхания и мышечная система.

Эксперименты проходили в группе добровольцев, состоящих из молодых и здоровых людей. Пока нагрузки были относительно легкими или средники, организм каждого участника реагировал нормально. Но ситуация изменилась, как только нагрузки дошли до максимума.



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