 

Вышло российское приложение, распознающее характерный для COVID-19 кашель

30.03.2021, 1:58, Новости дня
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Мобильное приложение российских разработчиков Acoustery, с помощью которого в кашле человека можно распознать шумы, характерные для COVID-19, появилось на рынках медицинских проектов Узбекистана, Индонезии, ОАЭ и Сингапура, сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Приложение Acoustery, которое позволяет «услышать» в кашле человека признаки заражения COVID-19, вышло на экспорт на коммерческой основе в четыре страны: Узбекистан, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и в Сингапур. В каждой стране проект работает через местную компанию-интегратора», – передает ТАСС сообщение Платформы НТИ.

Авторы приложения представили разработку на проектном комитете НТИ в 2020 году и получили экспертную поддержку в развитии новой технологии.

Сервис разработала компания НТЦ «Медитэкс» в консорциуме с «Кардиомаркером». Для распознавания признаков коронавируса программа использует нейросети и математические алгоритмы, чтобы проанализировать акустические особенности дыхания и кашля. Сервис может использоваться как самостоятельное мобильное приложение или в качестве программного модуля для систем медучреждений. Приложение также может выявить признаки туберкулеза, коклюша и астмы. Разработчики подчеркивают, что окончательный диагноз ставит врач.

Новая разработка призвана сократить время определения заболевания, а в перспективе снизить расходы на проведение дорогостоящих исследований.

«Нейросети, обученные на нескольких сотнях больных COVID-19, позволяют с достаточной точностью дифференцировать признаки нездорового кашля. Приложение поможет снизить нагрузку на систему здравоохранения: можно будет предотвратить внезапные вспышки респираторных заболеваний, а работодатели смогут избежать неприятных экономических последствий», – добавили в пресс-службе Платформы НТИ.

В РФ сервис проходит сертификацию в Росздравнадзоре. Ожидается, что приложение будет сертифицировано в 2021 году.

Авторы сервиса в ОАЭ работают с National Medical Supplies – поставщиком средств индивидуальной защиты и тестов для диагностики COVID-19, сотрудничающим с государственными больницами и крупным бизнесом.

В Сингапуре компания Thea планирует встроить российское приложение в несколько тысяч автомобилей каршеринга. Предполагается, что владельцы смогут своевременно принимать решения о дезинфекции салона после зараженного пользователя.

В Индонезии Acoustery интегрируется в большой телемедицинский портал Alodokter, который обслуживает около 7 млн пользователей. В Узбекистане с сервисом работает компания Core IT Service, специализирующаяся на внедрении современных технологий в частных медучреждених.

Руководитель проекта Дмитрий Михайлов рассчитывает, что сервис Acoustery займет 0,5% мирового рынка ПЦР-тестов, объем которого составляет почти 20 трлн долларов в год.

Напомним, лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» разработала алгоритм, позволяющий в течение минуты по звуку определить вероятность заболевания коронавирусом.



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