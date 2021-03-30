Чиновников Роспотребнадзора оправдали по делу о трагедии на Сямозере

Петрозаводский горсуд оправдал и.о. главы управления Роспотребнадзора по Карелии Людмилу Котович и экс-главу ведомства в регионе Анатолия Коваленко по делу о гибели детей на Сямозере.

Они оправданы в рамках повторного пересмотра дела. Судья Марина Носова, оглашая приговор, сообщила, что Коваленко признан «невиновным по предъявленному ему обвинению», Котович также признана невиновной «за отсутствием в деянии состава преступления». Обвинение требовало осудить их на шесть лет колонии-поселения и намерено обжаловать оправдательный приговор, передает ТАСС.

По мнению суда, проведенные Роспотребнадзором проверки были исчерпывающими в рамках действующего тогда законодательства, требование ведомства исправить недочеты не носило обязательный характер для начала работы лагеря, а «обеспечение безопасности водных походов не входит в компетенцию Роспотребнадзора». Носова также указала, что Роспотребнадзор не является гарантом комфортного детского отдыха и не проводил экспертизу программ лагеря.